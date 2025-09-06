Estos han sido todos los técnicos que clasificaron a la Selección Colombia a los mundiales

El pasado 4 de septiembre, la Selección Colombia aseguró su clasificación al Mundial 2026 luego de vencer 3-0 a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El resultado, sumado a la campaña realizada en las Eliminatorias Sudamericanas, le permitió al equipo dirigido por Néstor Lorenzo obtener de forma anticipada uno de los cupos para la cita mundialista que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Con este logro, Colombia volverá a participar en una Copa del Mundo después de ocho años de ausencia. Su última presencia fue en Rusia 2018, donde llegó hasta los octavos de final, y no logró clasificar a Qatar 2022. Esta será la séptima vez que el país compita en el torneo, sumándose a las participaciones de 1962, 1990, 1994, 1998, 2014 y 2018.

La próxima edición del Mundial será la primera en la historia con 48 selecciones, un formato que ampliará el número de partidos y de representantes por continente. Para Colombia, la clasificación significa la oportunidad de competir nuevamente en el máximo escenario del fútbol internacional y buscar superar sus mejores actuaciones previas, siendo los cuartos de final alcanzados en Brasil 2014 el resultado más destacado hasta ahora.

Técnicos que han clasificado a Colombia a los mundiales

A lo largo de la historia, diferentes entrenadores han sido responsables de llevar a la Selección Colombia a una Copa del Mundo. Estos son los técnicos que han logrado la clasificación de la Tricolor al torneo de fútbol más importante a nivel mundial.

Adolfo Pedernera – Mundial Chile 1962

Condujo a Colombia a su primera participación en un Mundial. En esa edición, el equipo consiguió un empate 4-4 contra la Unión Soviética, uno de los resultados más recordados de la época.

Francisco Maturana – Mundial Italia 1990 y Estados Unidos 1994

Logró la clasificación a Italia 1990, rompiendo una ausencia de 28 años en la competencia. En ese torneo, Colombia alcanzó por primera vez los octavos de final. También obtuvo el cupo para el Mundial de Estados Unidos 1994

Hernán Darío Gómez – Mundial Francia 1998

Clasificó a Colombia a Francia 1998, manteniendo la presencia de la selección en el torneo por tercera vez consecutiva.

José Néstor Pékerman – Mundial Brasil 2014 y Rusia 2018

Alcanzó los cuartos de final en Brasil 2014, la mejor actuación histórica de la selección. También obtuvo la clasificación y dirigió al equipo en Rusia 2018, llegando a octavos de final.