Estos han sido todos los técnicos que clasificaron a la Selección Colombia a los mundiales
La Tricolor ha participado en seis mundiales a lo largo de su historia y estará presente en el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.
El pasado 4 de septiembre, la Selección Colombia aseguró su clasificación al Mundial 2026 luego de vencer 3-0 a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El resultado, sumado a la campaña realizada en las Eliminatorias Sudamericanas, le permitió al equipo dirigido por Néstor Lorenzo obtener de forma anticipada uno de los cupos para la cita mundialista que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.
Con este logro, Colombia volverá a participar en una Copa del Mundo después de ocho años de ausencia. Su última presencia fue en Rusia 2018, donde llegó hasta los octavos de final, y no logró clasificar a Qatar 2022. Esta será la séptima vez que el país compita en el torneo, sumándose a las participaciones de 1962, 1990, 1994, 1998, 2014 y 2018.
La próxima edición del Mundial será la primera en la historia con 48 selecciones, un formato que ampliará el número de partidos y de representantes por continente. Para Colombia, la clasificación significa la oportunidad de competir nuevamente en el máximo escenario del fútbol internacional y buscar superar sus mejores actuaciones previas, siendo los cuartos de final alcanzados en Brasil 2014 el resultado más destacado hasta ahora.
A lo largo de la historia, diferentes entrenadores han sido responsables de llevar a la Selección Colombia a una Copa del Mundo. Estos son los técnicos que han logrado la clasificación de la Tricolor al torneo de fútbol más importante a nivel mundial.
