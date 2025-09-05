¡Colombia al Mundial! Estos son los mejores memes del triunfo de la ‘tricolor’ sobre Bolivia

Finalmente Colombia lo logró. La ‘tricolor’ logró el triunfo ante Bolivia y consiguió la ansiada clasificación al Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, en lo que será una nueva cita mundialista para el combinado nacional.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo jugarán un nuevo torneo de selecciones, luego de su ausencia en el torneo de 2022 realizado en Qatar.

Claramente esta clasificación generó una amplia cantidad de reacciones en redes sociales, y aquí les dejamos algunas de ellas.

Los mejores memes de la clasificación al Mundial de Colombia

La expectativa alrededor del partido entre Colombia y Bolivia era total. El combinado nacional llegó con la posibilidad de clasificarse al Mundial de 2026 y lo logró con éxito.

La ‘tricolor’ se adelantó rápidamente en el primer tiempo con un gran tanto por parte de James Rodríguez.

Desde ese tanto, Colombia se mantuvo en la cima, y consiguió su ansiada clasificación, la cual funcionó como fuente a una gran cantidad de memes.

Aquí les dejamos los mejores:

La Selección Colombia cerrará las Eliminatorias el próximo 9 de septiembre por la fecha 18, cuando se mida a Venezuela en condición de visitante desde el estadio Monumental de Maturín.