La ciudad de Colombia que será sede de la final de la Copa Sudamericana en 2026

Barranquilla acogerá la final de la Copa Sudamericana de 2026 y se convierte así en la primera ciudad colombiana que recibe el juego más importante del torneo continental desde que en 2019 la serie definitiva se disputa a partido único.

“¡Barranquilla, sede de la final de la Copa Sudamericana 2026! Es de inmensa alegría llevar esta final a nuestra ciudad. Gracias a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol); a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), y a todo el comité de la Conmebol”, escribió el alcalde de la ciudad, Alejandro Char, en X.

El alcalde publicó un video de una reunión de la Conmebol en la que el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol señaló que el consejo de ese organismo, “en forma unánime”, decidió “dar el voto de confianza para que la ciudad de Barranquilla sea sede de la final única” de la Sudamericana en 2026.

“Sabemos que a partir de ahora nos mudamos a Barranquilla y que va a ser un éxito bajo su liderazgo, conociendo el amor que tiene el barranquillero y el colombiano por el fútbol (…) Estamos seguros de que la elección fue la correcta”, añadió Domínguez.

Desde que la final de la Copa Sudamericana se juega a partido único, han sido sede del juego definitivo Asunción (2019, 2024 y 2025), Córdoba (2020 y 2022), Montevideo (2021) y Maldonado (2023).

Por: EFE