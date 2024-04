Cada músico tiene sus respectivas influencias, esos artistas que empezaron a escuchar y los fueron encaminando a tomar decisiones importantes para sus carreras, por lo que Angus Young de AC/DC no es la excepción.

El artista del grupo que está en gira por Europa, a la que podrá ir un oyente de Radioacktiva, años atrás dio una entrevista a la BBC, para su programa ‘The Rock Show With Johnnie Walker’, en el segmento ‘Rock God’, donde le preguntaron al guitarrista por sus gustos y la persona que para él es todo un ídolo del rock. Allí confesó que se trata de Chuk Berry.

“Chuck Berry fue, probablemente, uno de los grandes guitarristas del rock and roll. Combinaba muchos de los elementos, como el blues, un poco de jazz y su propio estilo único. Mezclaba todos esos géneros musicales distintos, pero parecía hacer que todo, al salir, fuera rock and roll, muy simple pero efectivo”, afirmó Angus Young.

El integrante de AC/DC contó que alguna vez vio en vivo al Berry y lo cautivó con su presencia en el escenario y la forma en que actuaba, “era una de esas personas que cuando subía al escenario, lo poseía”, complementó.

¿Quién fue Chuk Berry?

Charles Edward Anderson Berry (1926-2017), conocido artísticamente como Chuck Berry, fue un compositor, intérprete, cantante y guitarrista estadounidense. Es considerado uno de los músicos más influyentes de la historia del rock and roll.

Fue a partir de la década de 1950 que Berry combinó elementos del blues, rhythm and blues y country para crear un sonido único que definió al rock and roll.

Escribió e interpretó clásicos como ‘Johnny B. Goode’, ‘Roll Over Beethoven’, ‘Sweet Little Sixteen’, ‘Rock and Roll Music’ y ‘Maybellene’, que siguen siendo versionados por artistas de todo el mundo. Además, introdujo técnicas de guitarra como el ‘duck walk’ y el ‘riffing’ que se convirtieron en elementos esenciales del rock.

Sin embargo, no siempre fue así, primero trabajó en una cadena de montaje de la General Motors y estudió cosmética y peluquería durante las noches. Fue portero del edificio de apartamentos donde vivía con su esposa Themetta Suggs y luego tuvo su propio negocio.

No fue hasta 1955 cuando se presentó su primera oportunidad en la música cuando se trasladó a Chicago y se reunió con Muddy Waters, quien lo puso en contacto con Leonard Chess, de Chess Records.

Si todavía no sabe quién es, de seguro al escuchar la siguiente canción lo reconocerá fácilmente:

Para la carrera de Berry se considera que su primer éxito fue ‘Maybellene’, del cual vendió más de un millón de copias y alcanzó el número uno de tres listas de éxitos diferentes como lo fueron: Rhythm and Blues, Pop y Country. Por otro lado, para Angus Young otra de sus influencias fue Jimi Hendrix, a quien escuchó cuando tenía entre 12 o 14 años.