¿Qué quiere decir AC/DC en español? Esta y más curiosidades alrededor de la banda

Si se habla de bandas que han marcado a decenas de generaciones, AC/DC estaría entre el top cinco, pues es uno de los grupos de rock más importantes y antiguos. Con su estilo que combina el hard rock y el blues, su puesta en escena y los múltiples logros que han conseguido en más de 50 años de carrera, la banda promete ser uno de los mejores shows de este 2024 durante su gira ‘Power Up’.

Si usted es fan, recuerde que podrá participar en Radioacktiva para ir al concierto de la agrupación el próximo 29 de mayo en Sevilla, España.

Gracias a su popularidad y gran trayectoria, a más de un internauta se le ha pasado por la cabeza, ¿qué quiere decir las siglas AC/DC? Así que acá le respondemos la inquietud.

¿Qué significa en español AC/DC?

En español, AC/DC se traduce como «corriente alterna/corriente continua»:

Corriente alterna (AC): es el tipo de corriente eléctrica que fluye en una dirección y luego en la dirección inversa, cambiando su polaridad de forma regular. Es la corriente que se utiliza en la mayoría de los hogares y negocios.

Corriente continua (DC): esta fluye en una sola dirección. Es la corriente que se utiliza en las baterías, los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos.

En el contexto de la banda AC/DC, este nombre puede ser para muchos la representación de la energía y la potencia de la música, así como la dualidad de su estilo musical.

¿Cuál es la historia del nombre de la banda AC/DC?

Los hermanos Malcolm y Angus Young, fundadores de AC/DC, encontraron el nombre mientras observaban la máquina de coser de su hermana Margaret. En la parte inferior, la máquina tenía una placa que indicaba «AC/DC», abreviatura en inglés de «corriente alterna/corriente continua».

La imagen les pareció atractiva y les transmitió la idea de energía y potencia, dos características que buscaban reflejar en su música. También, en varias oportunidades manifestaron que la dualidad de las siglas (AC/DC) representaba la dualidad que ellos querían mostrar en su estilo musical, combinando la fuerza del rock duro con la sensibilidad del blues.

Sin embargo, algunos fans de la banda han interpretado erróneamente las siglas AC/DC como «antes de Cristo» y «después de Cristo».

La banda nació con Angus y Malcolm a la cabeza, junto a Larry Van Kriedt, bajista, el cantante Dave Evans y el baterista Colin Burgess. No obstante, Larry y Burgess dejaron la banda, por lo que fueron sustituidos por Rob Bailey y Peter Clack, respectivamente. Conformados así, lanzaron su primer sencillo ‘Can I sit next to you girl’.

Después de 8 años, AC/DC anunció 21 fechas y hasta el momento solo habrá conciertos en Europa. Su gira ‘Power Up’ arrancará en Alemania y otros de los países confirmados son Italia, España, Australia, Suiza, Eslovaquia, Bélgica, Inglaterra, Francia, Irlanda y Países Bajos. No obstante, los fanáticos de Sudamérica no pierden la esperanza de que se anuncien, a lo largo del año, más países.