Artistas que no quieren a AC/DC; Kurt Cobain y Roger Waters en la lista

AC/DC es una de las bandas de rock más influyentes de los últimos tiempos y tienen miles de seguidores alrededor del mundo. Son muchas las personas que se mueren por escucharlos en vivo y que los escuchan a diario en sus listas de reproducción, sin embargo, algunos artistas revelaron que no les llamaba mucho la atención la propuesta de los australianos.

Actualmente, la banda tiene a muchas personas sorprendidas y emocionadas por su ‘Power Up Tour’. Cuando hicieron el anuncio, generaron gran expectativa porque fueron dejando pistas en sus redes sociales.

Después de eso, confirmaron las ciudades de Europa por las que iban a tocar y también los escenarios. Las boletas se vendieron bastante rápido, pues son muchas las personas que los querían ver.

Sin embargo, como es usual en la industria, todo el mundo tiene gustos diferentes y algunos artistas aseguraron que no les gustaba lo que hacía AC/DC. Aquí se los nombramos y puede que quede sorprendido.

Otro de los artistas que es muy diferente a lo que hace AC/DC fue Johnny Ramone, quien hizo parte del punk en Nueva York con los Ramones. Por eso, era probable que no se sintiera cómodo con la propuesta de los australianos.

«Simplemente no puedo creer los pocos discos que vendimos en comparación con los demás», diciendo que ‘Back In Black’ había vendido 20 millones.

En esa ocasión, el artista dijo que la presentación de AC/DC en el Salón de la Fama del Rock and Roll había sido ofensiva.

“El poco respeto que les tenía, lo perdí por completo”, dijo en ese momento.

Pete Townshend

El guitarrista de The Who, Pete Townshend, no ha tenido pelos en la lengua para criticar a algunos de sus colegas. En una ocasión, habló con The New York Times sobre el contenido de los álbumes de AC/DC.

El artista dijo que todos sus álbumes eran iguales y que era una acusación que probablemente no se le podía lanzar a The Who.

«No era la forma en que trabajaba The Who. Éramos una banda de ideas… No estamos haciendo Coca-Cola, donde cada lata tiene que saber igual», dijo.

El primero de ellos es Roger Waters, quien como bien sabemos, ha hecho historia con Pink Floyd y también como solista. Sin embargo, los conceptos que tenían estas dos bandas eran muy diferentes.

Por un lado, Pink Floyd hizo álbumes conceptuales, con psicodelia y que dejaron huella en muchas personas. Por otro lado, AC/DC se centró en los rifss y el hard rock, cosa que no está mal, pero con lo que Waters no está de acuerdo.

En una entrevista que tuvo con Joe Ronan, en Far Out, Waters dijo que no sentía nada de interés por la “música popular” y el “rock n’ roll ruidoso”. Inclusive, nombró a AC/DC como un ejemplo de eso que no le importaba y también mencionó a Eddie Van Halen.

Kurt Cobain, líder de Nirvana, dejó un legado innegable en la música mundial y se convirtió en una de las figuras más importantes en el rock. Es tanta la influencia que tuvo Kurt que aún sigue siendo referencia, después de décadas.

Fue un artista adelantado para su época, en sus letras habló sobre cuestiones de género e inclusive en contra de la homofobia. Por eso mismo, no fue fan de las letras de AC/DC.

En las letras se puede notar sexismo como por ejemplo en ‘You Shook Me All Night Long’, en la que comparan a las mujeres con los carros.

En una entrevista de Danny Goldberg con Forbes, manager de Nirvana, reveló que a Kurt le podían gustar los ritmos de AC/DC, pero las letras era algo con lo que no se sentía tan cómodo.

Sin embargo, todas estas son percepciones de artistas y es usual que no todo el mundo guste de la música que hace una banda. Lo cierto es que AC/DC tiene millones de fanáticos y han vendido con éxito las boletas de su tour.

AC/DC en España

