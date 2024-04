¿Tiene significado satánico? Esta es la verdad detrás de ‘Highway to Hell’ de AC/DC

Archivado en: •

AC/DC es una de las bandas de hard rock más populares a nivel mundial. La agrupación cuenta con un extenso repertorio en el que destacan canciones como ‘Back un Black’, ‘Hells Bells’, ‘You Shook Me All Night Long’, ‘T.N.T’, ‘Let There Be Rock’, entre otras.

Entre sus éxitos también se encuentra ‘Highway to Hell’, una canción que fue lanzada hace más de 10 años y suma más de 330 millones de reproducciones en YouTube. A pesar de ser uno de los sencillos más populares de AC/DC, este ha sido motivo de controversia debido a su letra, pues muchos afirman que es “satánica”.

Según varios grupos religiosos y conservadores, ‘Highway to Hell’ es una oda al diablo y al infierno por mencionar en su letra frases como «I’m on the highway to hell//Highway to hell” (Estoy en la carretera al infierno// carretera al infierno).

Sin embargo, la banda ha explicado en diferentes oportunidades el verdadero significado de esta canción. Al respecto, Angus Young, guitarrista de AC/DC, ha explicado que ‘Highway to Hell’ se inspiró en la experiencia de estar constantemente de gira, durmiendo en autobuses y soportando condiciones incómodas.

El verdadero significado de ‘Highway to Hell’

‘Highway to Hell’, lanzada en 1979, se ha convertido en un himno del rock. De hecho, la canción ha sido objeto de varias interpretaciones y versiones de parte de otros artistas. Sin embargo, hay quienes piensan que esta oculta un significado satánico.

Según ha explicado la banda, ‘Highway to Hell’ es una canción que habla sobre el estilo de vida que llevan los artistas de rock y la idea de que la vida en la carretera (por las giras) es un camino directo al infierno.

La letra describe la experiencia de estar de gira y viajar constantemente. Además, relata cómo eso puede llevar a la degradación y a la ruina personal. La canción de AC/DC menciona a la adicción, el sexo, las drogas y la ruina como elementos que pueden llevar a la pérdida del alma.

Por otro lado, ‘Highway to Hell’ también hace referencia a la presión de la industria de la música sobre los artistas, quienes suelen ser forzados a hacer cosas en contra de sus creencias o gustos solo por tener éxito.

