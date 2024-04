‘Back In Black’ vs ‘Highway To Hell’: este es el mejor disco de AC/DC según la IA

Archivado en: •

AC/DC es una de las bandas más famosas para el rock. La agrupación, originaria de Sydney desde el año 1973, cosechó gran fama gracias al talento de Angus Young, Brian Johnson y el resto de sus integrantes.

Esta exitosa banda ha pasado por varios cambios durante su historia, especialmente lo que se refiere a su lineup. Sin embargo, si algo han preservado durante su larga trayectoria es su estilo rockero característico.

Esto se ha podido evidenciar en cada una de sus más de 15 producciones de estudio. Aunque algunos álbumes de AC/DC son bastante reconocidos, no todos saben que cuentan con un total de 16 discos.

Para muchos es difícil elegir su favorito, sin embargo, algunas herramientas pueden permitir decantarse entre uno y otro. En este sentido resulta útil la inteligencia artificial.

¿Cuál es el mejor disco de AC/DC?

Para poder escoger uno entre los discos de AC/DC, Bard, la inteligencia artificial de Google, tuvo en cuenta distintos elementos claves, como lo son por ejemplo, la clasificación de algunas revistas especializadas en rock, y la opinión pública.

De acuerdo con la inteligencia artificial, los mejores lanzamientos de AC/DC se presentaron entre el 1973 y 1980, sin embargo, también brinda importancia al resto de álbumes lanzados posteriormente.

La gran pregunta que se suelen realizar los fanáticos de esta banda es ¿’Back In Black’ o ‘Highway To Hell’? Estas no solo son 2 grandes canciones de la banda, sino que también le brinda su nombre a 2 de los mejores discos de AC/DC.

Según la IA, el mejor disco entre estos dos es ‘Back In Black’. Lanzado en el año 1980, esta joya en la discografía de la banda, cuenta con 10 canciones, las cuales aunque puedan ser pocas para una producción de la época, logran rescatar varios ‘temazos’ reconocidos.

Entre ellos se pueden encontrar ‘Hells Bells’, ‘You Shook Me All Night Long’, y por supuesto ‘Back In Black’.

En el caso de ‘Highway To Hell’, aunque resulta como perdedor en esta comparación, tampoco se queda corto, ya que de acuerdo con la IA, este es el segundo mejor disco de AC/DC.

‘Highway To Hell’ fue lanzado en el año 1979, y posee canciones dignas de mención, como ‘Girls Got Rhythm’, ‘Touch Too Much’ o ‘If You Want Blood (You’ve Got It)’. Sin mencionar el clásico del rock que da nombre a esta producción.

Back in Black (1980)

(1980) Highway to Hell (1979)

(1979) Let There Be Rock (1977)

(1977) Powerage (1977)

(1977) T.N.T. (1975)

Finalmente, la IA clasificó los 5 mejores discos de AC/DC de la siguiente manera: