Kimetsu no Yaiba: ¿Cuándo y qué cines de Colombia estrenarán el Arco Castillo Infinito?

En los últimos años, con la llegada de las plataformas de streaming, diferentes productos audiovisuales han logrado reconocimiento a nivel mundial, como es el caso del anime, un estilo de animación proveniente de Japón. Muchas de sus historias están basadas en mangas, es decir cómics de origen japonés.

Este es el caso de Kimetsu no Yaiba, o Demon Slayer, escrito por Koyoharu Gotoge. El manga, protagonizado por ‘Tanjiro‘, estuvo en emisión desde el 15 de febrero de 2016 hasta el 15 de mayo de 2020, y fue publicado en 23 volúmenes recopilatorios, por lo que ya se conoce el final de la historia.

Demon Slayer se publicó en 205 capítulos agrupados en once Arcos, estos son sus nombres:

Arco de la Selección Final

Arco de la Primera Misión

Arco de Asakusa

Arco de la Casa Tambor

Arco de la Montaña Natagumo

Arco del Entrenamiento de Recuperación Funcional

Arco del Tren Infinito

Arco del Distrito Rojo

Arco de la Aldea del Herrero

Arco del Entrenamiento Pilar

Arco de la Fortaleza Dimensional Infinita

Arco de la Cuenta Regresiva al Amanecer

Tráiler oficial de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito



¿Cuándo se estrena el arco Castillo Infinito de Kimetsu no Yaiba?

La temporada 3 de Demon Slayer, también llamada ‘Kimetsu no Yaiba: Katanakaji no Sato-hen’ constó de once episodios. Se estrenó el 9 de abril de 2023 y estuvo en emisión hasta el 18 de junio de 2023.

Los fanáticos de la serie animada debieron esperar hasta el 22 de febrero de 2024 para ver ‘Kimetsu no Yaiba: Camino al entrenamiento Pilar’, película que da cierre al arco de ‘La Aldea de los herreros’ e inicia el Arco del ‘Entrenamiento de los Pilares’.

La historia continuó en la temporada cuatro, también conocida como ‘Kimetsu no Yaiba: Hashira Geiko-hen’ que tuvo únicamente ocho episodios. El anime estuvo en emisión desde el 12 de mayo hasta el 30 de junio.

‘Castillo Infinito’, el siguiente arco de la historia, se llevará a la animación por medio de tres películas. Y, según los antecedentes de producción, se estima que el estreno de la primera cinta se programe para la primera mitad del 2025.

Hasta el momento, ni Crunchyroll ni Sony Pictures Entertainment, empresas encargadas de la distribución de las cintas, han publicado la fecha oficial del lanzamiento.

¿En qué cines de Colombia se podría ver la trilogía de ‘Kimetsu no Yaiba: Castillo Infinito’?

En febrero de 2024, la película ‘Demon Slayer: Rumbo al Entrenamiento de los Pilares’, que dio paso a la temporada 4 del anime, se estrenó en los siguientes cines de Colombia:

Cinépolis

Cinemark

Royal Films

Cineland

Procinal

Se espera que la trilogía del anime se encuentre disponible en las mismas salas de cine.

