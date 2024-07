Queen y las teorías conspirativas detrás del origen de su éxito ‘Bohemian Rhapsody’

Archivado en: •

Queen creó con ‘Bohemian Rhapsody’ uno de los himnos más históricos para la música. A través de las épocas, este tema se ha hecho ampliamente conocido, e incluso algunos la consideran como una de las composiciones musicales más completas jamás escuchadas.

Este éxito formó parte de su álbum de 1975, ‘A Night at the Opera’. Si bien esta canción es la más reconocida de esta producción, también cuenta con otras composiciones de la talla de ‘Love of My Life’ y ‘God Save the Queen’.

Para muchos esta composición es una de las más profundas de Queen. El sonido de ‘Bohemian Rhapsody’ fue algo sumamente experimental e innovador para la época. Pero, su letra sorprende a muchos.

Las teorías conspirativas detrás de ‘Bohemian Rhapsody’

Freddie Mercury nunca quiso revelar el significado real de esta canción. Esto se debió en parte al hecho de que Mercury aseguraba que prefería que cada uno de los oyentes generara su propio significado alrededor de las canciones.

Pero, una de las teorías más directas, y a la que se le brinda mayor credibilidad es una que indica que Mercury buscaba autoexponer su sexualidad con esta canción.

Cabe recordar que esta letra inicia con la confesión de un asesinato por parte de un hombre a su madre. Con esto, dicen que Mercury buscaba expresar el fallecimiento de su parte heterosexual, pero que la vida apenas comenzaba.

Esto incluso habría sido asegurado por parte de Roger Taylor tiempo después. El baterista

Sin embargo, el integrante de la banda no explicó de manera clara los fragmentos de opera que posee esta composición en sus puentes, respecto a los cuales se refirió como «algunas partes sin sentido».

Bismillah y su significado

Uno de los términos mencionados en esta canción, que generan mayor curiosidad es ‘Bismillah’. Esta palabra es cantada durante uno de los puentes más reconocidos, cuando la opera invade esta canción.

Esto estaría relacionado a la confesión de asesinato durante el inicio de la canción. ‘Bismillah’ es un llamado hacia un Dios, por lo que se teoriza respecto a que este hombre también vendió su alma al diablo, por lo que antes de ser ejecutado, llama a Dios para así recuperar su alma.

Esta teoría surge a partir de un escrito en persa, con el cual la banda lanzó un disco recopilatorio en Irán, y en el que daban esta explicación.

Finalmente, otra de las teorías que existe alrededor de esta canción, es el hecho de que se trata sobre un asesino suicida, que es perseguido por sus demonios. Esto indiciaría una inspiración para la letra en algunas obras de Albert Camus.

Son varias las personas que dudan entre estas teorías. Sin embargo, si algo no permite debate, es que ‘Bohemian Rhapsody’ es una canción para la historia.