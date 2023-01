Brian May, de Queen, reveló con qué artistas sueña colaborar: una es mujer

Archivado en: • •

Brian May ha pasado a la historia tras destacarse como uno de los guitarristas leyenda, ubicándose en el salón de la fama del rock como el ídolo de la guitarra en la mítica banda Queen, de la cual Freddy Mercury fue el vocalista.

El músico ha logrado inmensos éxitos en la música, tanto a nivel local en Reino Unido, como en cada rincón del planeta donde resuene el rock, siendo uno de los intérpretes de inmensos éxitos como ‘Bohemian Rhapsody’, ‘We Will Rock You’ y ‘We Are The Champions’, entre muchos más.

Para nadie es un secreto que el icónico May ha logrado mantenerse vigente a pesar del paso de los años, destacándose como uno de los símbolos del género más aclamados por la crítica, dando uno que otro concierto en la actualidad, dejando en evidencia que su talento se mantiene vigente, así como la pasión por sus temas tanto por su parte como por el lado de sus seguidores.

Por esto, no es extraño que en ocasiones sea entrevistado, pues tras él hay toda una historia que merece ser contada, siendo en una de las tantas donde reveló dos detalles que causaron sorpresa en el público: con quienes quiere colaborar y en qué festival no se presentaría bajo ningún motivo.

Brian May reveló con qué artistas espera colaborar

Inicialmente, Brian May habló de su sueño de poder grabar en estudio junto a otro inmenso personaje de la música británica, el integrante de The Beatles, Paul McCartney.

Eso sí, también aprovechó para hacer énfasis en que nunca ha sido muy fan de las colaboraciones, por lo que después de Queen ha buscado seguir gran parte de su camino en solitario, sin embargo afirmó que para él sería un ‘gran anhelo’ poder sacar un tema con esta otra leyenda del rock, al menos para ver que surge de allí.

Además, para sorpresa de muchos, también reveló que le gustaría trabajar con una mujer del mismo modo, mítica del rock, la canadiense Avril Lavine, intérprete de temas como ‘Complicated’, ‘Hot’, y ‘Girlfriend’.

«Nunca he colaborado, pero me encantaría trabajar con Paul McCartney y Avril Lavigne. Cada vez que la veo pienso que es muy rock and roll, y hay muchas artistas femeninas, pero ella es la mejor. Con Paul sería muy interesante sentarnos y ver cómo sale todo eso», expresó el artista en medio del estreno de Cirque Du Soleil.

¿En qué festival no estaría?

May se ha caracterizado por ser un activista social, abogando también por los derechos de los animales, por lo que a pesar de nunca haber tocado en el festival de Glastonbury, fue muy directo en decir que jamás, en lo que le quede de vida, pondría un pie en Worthy Farm, pues según él, el hombre que lo dirige está a favor de matar tejones sin ninguna buena razón.