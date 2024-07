Slipknot en Bogotá: este es el precio de las boletas y fecha de venta

Archivado en: •

Slipknot vuelve a Bogotá, y sus fanáticos celebran por todo lo alto esta ocasión imperdible para disfrutar de la mano de esta apasionada banda de metal. Aquí le contamos los detalles de este evento que tendrá lugar en la capital.

Inicialmente, la expectativa por ver a Slipknot en Colombia fue total. Los fanáticos de esta banda esperaban poder ver a los liderados por Corey Taylor en el país, pero por el momento no había nada confirmado.

La agrupación solo había confirmado inicialmente algunas presentaciones en Brasil y México. En el caso de este último país, habían agendado conciertos para el 8 y 9 de noviembre en las ciudades de Guadalajara y Ciudad de México.

Precios de las boletas para Slipknot en Bogotá

Sin embargo, para la fortuna de los fanáticos de esta banda, Slipknot llegará a Bogotá en noviembre, con lo que será una nueva fecha para el 5 de dicho mes.

Este evento tendrá lugar en el Movistar Arena, y para que no se pierda ni un solo detalle, aquí le contamos los precios, y las etapas de venta de las boletas.

En el caso de los clientes de Movistar, habrá una preventa inicial que dará comienzo desde hoy, 8 de julio, hasta el 11 de julio. Al igual que para aquellos que sean clientes de Falabella, quienes podrán aprovechar de una preventa entre 9 hasta el 11 del mismo mes.

Por otro lado, una vez finalicen dichas preventas, la boletería general iniciará su venta desde el 11 de julio. Aquí aprovechamos y le contamos las localidades y los precios de las boletas de este ansiado concierto de Slipknot en el Movistar Arena.

El último concierto de Slipknot en Colombia

Slipknot vuelve a Bogotá después de varios años. La última vez que estuvieron sobre los escenarios de Colombia fue en el año 2019; para aquella ocasión, liderados por Corey Taylor, la banda dio un espectáculo en el Hipódromo de Los Andes.

Con un setlist de 17 canciones, la agrupación cautivó a los presentes, en lo que fue su tour ‘We Are Not Your Kind’. Esta vez, con motivo de su tour ’25th Anniversary’, la banda espera poner a retumbar nuevamente los escenarios de la capital, con su estilo, y ritmo de metal frenético, para así poner a todo el Movistar Arena a hacer ‘headbanging’.