The Smashing Pumpkins en Bogotá: este es el precio de las boletas y fecha de venta

Archivado en: •

The Smashing Pumpkins, una de las bandas más reconocidas del rock alternativo llega a Bogotá. Los liderados por Billy Corgan tienen una trayectoria sumamente amplia, tanto desde el estudio, como también, en sus conciertos en vivo.

Durante el pasado 17 de julio, esta banda se convirtió en tendencia en Sudamérica, y Colombia, luego de que diera a conocer que tendrá una presentación en el país a final de año.

Este concierto será en el mes de noviembre de este mismo 2024, en una época que será celebrada por todo lo alto por los fanáticos del rock en Colombia, con presentaciones como la de esta banda, Slipknot o Paul McCartney.

Dicha presentación tendrá lugar el 14 de noviembre, luego de que la banda pase por las ciudades de Brasilia, Sao Paulo, Buenos Aires y Quito.

Just announced! 📣📣 For the first time in nearly a decade, SP will be playing a multi-city tour of Latin and South American this fall!

Artist pre-sales for select shows start tomorrow July 18 @ 10 am local time. Passcode VAMPIRE pic.twitter.com/wSnR3Be8dL

— The Smashing Pumpkins (@SmashingPumpkin) July 17, 2024