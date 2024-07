Top 10 de canciones de rock para recordar la década de los 80’s; Queen está en la lista

Archivado en: • • • •

Las canciones de rock han estado presentes en varios momentos de la historia. Estos éxitos han acompañado a miles de personas, gracias a himnos del género que funcionan para cualquier estado de ánimo, situación o día.

Si bien aún a día de hoy el rock sigue latente, una de las épocas de mayor auge para este género fue la década de los 80’s. Para aquella época, bandas como Queen o Metallica ya estaban protagonizando las palestras del rock y del metal.

Sin embargo, también es recordada por el surgimiento de bandas históricas como: Guns N’ Roses o Nirvana. Del mismo modo, estilos como el ‘grunge’, el ‘sleeze’ o incluso el ‘glam’ seguían marcando tendencia.

10 canciones de rock ideales para recordar los 80’s

A día de hoy, ya han pasado más de 40 años de esta época. Sin embargo, en caso de que quiera recordar lo que era el rock de aquel entonces, y llenar su mente de recuerdos y energías de ese momento histórico para la música, aquí le tenemos 10 canciones ideales.

Para esto, le preguntamos a Gemini, la IA de Google, quien nos dio una lista de las canciones más recordadas de aquellos tiempos.

Más noticias: Brian May, de Queen, confesó cuál es su maestro en el mundo del rock: ¿Freddie Mercury?

Esta lista es encabezada por Queen, una banda inolvidable para el género, liderada por el talento de Freddie Mercury, y acompañada fielmente por la habilidad musical de artistas como Brian May, John Deacon y Roger Taylor.

Uno de sus mejores éxitos para recordar la década de los 80’s es ‘Who Wants To Live Forever’. Esta composición formó parte de su disco ‘A Kind of Magic’, lanzado en el año 1986. Este álbum contaba 9 canciones (12 en su edición de bonus tracks), siendo esta canción una de las más recordadas.

La siguiente banda en la lista fue una de las principales en marcar la pauta. Guns N’ Roses llegó por todo lo alto a los escenarios del rock, con su álbum debut ‘Appetite for Destruction’ de 1987.

Este disco con un estilo inconfundible tiene varios éxitos que quedaron para la historia del rock. Sin embargo, uno de los más memorables es también ese con el que cerraban sus shows con broche de oro, ‘Paradise City’.

Otra banda inolvidable que marcó con su presencia a los años ’80 es, sin lugar a dudas, AC/DC, los liderados por Brian Johnson iniciaron esta década por todo lo alto con su disco ‘Back in Black’ lanzado en 1980. Uno de los ‘temazos’ de esta época, fue ese que le dio nombre a dicho álbum.

El cuarto lugar le corresponde a otra canción cuyo álbum fue lanzado en 1986. Bon Jovi llegaba con su estilo ‘glam’ a pisar fuerte en la escena, y lo lograban, no solo con discos posteriores como ‘Keep the Faith’, sino también con ‘Slippery When Wet’.

Este último tiene en su tracklist ‘Livin’ On a Prayer’, un himno inolvidable para muchos en su banda sonora.

Finalmente, quienes cierran el Top 5, son los Rolling Stones, una banda inconfundible que resulta histórica para el género. Los de Mick Jagger aun siguen presentes en la actualidad para los amantes del género; pero, en aquella época, incluso más, en especial con el lanzamiento de su disco ‘Tattoo You’ de 1981.

Uno de las canciones inolvidables de este álbum fue ‘Start Me Up’.

5 ‘temazos’ restantes de la época

Estas 5 primeras canciones ya resultan un gran abrebocas para quienes quieran revivir los tiempos vividos en aquellos años. Sin embargo, les dejamos 5 más para completar un Top 10 mientras se sube a su máquina del tiempo musical.

Jump – Van Halen

Sweet Child o’ Mine – Guns N’ Roses

Welcome to the Jungle – Guns N’ Roses

You Give Love a Bad Name – Bon Jovi

Born in the U.S.A – Bruce Springsteen

Más noticias: Top 10 de canciones de rock para beber y festejar; AC/DC está en la lista

Es imposible hablar del rock, y no mencionar toda su trayectoria de más de 5 décadas. Sin embargo, sin dudas, los 80’s fueron memorables para quienes les gusta este género.