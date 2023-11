Archivado en: •

En los últimos días, se dio a conocer que la favorabilidad del presidente Gustavo Petro venía bajando en diferentes zonas del país, esto debido a las diferentes medidas que ha tomado el primer mandatario que ha perjudicado a varios sectores, entre ellos, a los transportadores.

Por eso, cada vez son más las personas que se suman a la oposición del presidente de Colombia, al manifestar que no están de acuerdo con las decisiones que ha tomado y que lo que se dijo en campaña no se cumple. Lo que hace que los colombianos no desaprovechen ninguna oportunidad para dar a conocer su sentimiento de rechazo frente a las políticas de Petro.

Antonella petro no se aguanta ni media… con el «FUERA PETRO» se fue puteando a todo mundo… pic.twitter.com/4e7rrVQ1z2 — Dani Maria 💞 (@fanc86850) November 17, 2023



Esto quedó evidenciado en el partido de este jueves de Colombia vs. Brasil, donde cientos de personas que se encontraban en el estadio Metropolitano de Barranquilla, se unieron en una sola voz para gritar ‘Fuera Petro’.

Aunque al comienzo se creía que solo era una forma de estas personas para demostrar que nada de lo que estaba pasando en el país estaba bien, con el paso de los minutos empezaron a rondar videos donde se ve cómo las personas del lugar atacan con comentarios a la hija menor del mandatario, quien se encontraba en el sitio para disfrutar del encuentro.

Mi hija de 15 años tuvo que salir del estadio de Barranquilla. Dirigieron el cántico de la oposición contra ella, una mujer menor de edad. Cobardes. https://t.co/yaNpnbFC3U — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 17, 2023

Antonella, la menor de 15 años, tuvo que salir del lugar junto a su equipo de seguridad en medio de los madrazos que estaban mandando las personas que estaban a su alrededor. Además, nadie paraba de gritar ‘Fuera Petro’ lo que afectó a la joven, quien se quedó fuera del partido debido a la presión social.

Por medio de redes sociales, el presidente Gustavo Petro rechazó este hecho, manifestando que no es la manera de dar a conocer su informalismo con su gobierno, pues solo se trataba de una niña de 15 años que quería ver el juego desde la tribuna.

El clamor colombiano es para que usted se vaya de la presidencia no para que su hija de vaya del estadio. Es un gesto de rechazo a su nefasto gobierno Ella se fue de la grada porque los Petro son intolerantes ante la crítica de los ciudadanos, tal cual dictadura Vene Cubana. https://t.co/r6ZACBnq80 pic.twitter.com/1RAMLjqoGd — Gustavo Rugeles (@GustavoRugeles) November 17, 2023



