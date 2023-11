Tumban póliza obligatoria en la revisión tecnomecánica: ¿cuánto queda valiendo ahora?

Archivado en: •

La Corte Constitucional dio a conocer el pasado martes que ya no se debe dar el seguro obligatorio que se entregaba junto a la revisión termomecánica en los Centros de Diagnóstico Automotor, esto quiere decir que lo que se había dicho hace unos meses, sobre la entrega de una póliza que cubrirá los siniestros viales leves, ya no va.

La decisión se tomó luego de tener en cuenta la opinión de múltiples personas que se estaban viendo afectadas por la medida, pues con la aplicación de este seguro, los encargados de los CDA aseguraron que el valor de la revisión podría subir hasta en un 15%.

Este costo adicional, iba a ser total responsabilidad de los usuarios, por lo que la tecnomecánica anual de un vehículo pequeño que vale aproximadamente $297.427 quedaría en $342.041, lo que sería un aumento de $44.614.

Sin embargo, personas del gobierno nacional no estaban de acuerdo con esta medida, por lo que manifestaron que el valor de la póliza lo debían cubrir los centros diagnósticos y no los usuarios, quienes no debían ver un aumento en el precio reflejado en la próxima revisión.

Por eso, con el fin de no generar un descalabro económico, los precios de la revisión tecnicomecánica en los diferentes CDA del país, seguirá siendo el mismo, lo cual es $198.410 para motocicletas, $297.427 para carros livianos y $455.704 para vehículos pesados.

No se presentará aumento en los precios, ni se va a entregar la póliza para siniestros viales leves, por lo que todo va a seguir funcionando como venía hasta el momento. Los detalles de esta medida serán anunciados en la tarde de este 15 de noviembre por la Corte Constitucional, cuidando así el bolsillo de los ciudadanos.

