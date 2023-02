Archivado en: •

El rumor de que la banda estadounidense planearía lanzar un nuevo álbum para marzo de 2023 comenzó a surgir luego de que el DJ de Radio X, Chris Moyles hubiera filtrado esta información.

Gracias al reconocimiento y el prestigio que este locutor ha logrado en el mundo de la música, es que varios fanáticos de Foo Fighters se han atrevido a creer que estos rumores son ciertos. Y es que vale la pena recordar que Moyles lleva casi más de tres décadas en el medio por lo que para muchos es considerado una eminencia.

Sin embargo, la banda aún no ha hecho ningún anunció oficial, por ahora, las declaraciones del comunicador se mantienen como especulaciones.

La noticia comenzó a correr desde el pasado 7 de febrero cuando en medio de la transmisión radial, el locutor hizo el comentario, sus palabras fueron cortas y rápidas pero no menos desapercibidas para los seguidores de la banda. Luego de que terminara de sonar “Walk” (del álbum ‘Wasting Light’ de 2011) Moyles comentó lo mucho que ama esta canción de Foo Fighters y soltó al aire el comentario de que la banda podría hacer un nuevo lanzamiento.

“Me encanta esta canción, Foo Fighters y ‘Walk’. Tienen un nuevo disco que saldrá en, eh, marzo. Foo Fighters… estoy deseando que salga”, fueron las palabras del locutor.

No obstante, aunque el comunicador pueda ser muy experto en el tema musical, otros fanáticos de la banda se mostraron escépticos ante la posibilidad de que Foo Fighters tenga preparado un nuevo álbum para marzo. Esto porque la banda todavía no ha confirmado quien será el nuevo baterista tras el fallecimiento de Taylor Hawkins.

New Foo Fighters album being released next month apparently pic.twitter.com/7SVgbiWXrH

— Foo Fighters UK (@FooFightersUK) February 7, 2023