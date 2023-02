Hijo de Taylor Hawkins ganó premio por su presentación en conciertos homenaje a su padre

Archivado en: •

Luego de la sorpresiva y triste muerte de Taylor Hawkins en marzo del 2022, Foo Fighters decidió hacer unos conciertos en homenaje a su carrera y vida. En estos, hubo varias actuaciones que se destacaron y momentos que removieron las fibras de muchos.

En los conciertos de homenaje, tanto en el de Los Ángeles como en el de Londres, Foo Fighters hizo un largo show en el que reunió algunos de los mejores bateristas y artistas de todos los tiempos.

La banda tuvo diferentes bateristas invitados y se turnaron para interpretar las diferentes canciones de la agrupación o algunos covers. Uno de los momentos que más gustó al público fue cuando Shane Hawkins se subió al escenario.

El hijo de Taylor Hawkins fue introducido a la audiencia por Dave Grohl y Shane demostró que heredó todo el talento de su padre. La presentación de ‘My Hero’ se volvió una de las más populares de ese concierto y Shane recibió un reconocimiento.

En la última edición de los Premios Drumeo, que reconocen a los bateristas alrededor del mundo, Shane se llevó el galardón a Actuación de Batería del Año 2022.

“Una presentación que conmovió profundamente a la comunidad (…) Gracias por tu pasión en la presentación que nos inspiró”, escribieron en el trino en el que anunciaron el premio.

En el trino, adjuntaron un video en el que se escuchan las palabras de Shane por ganar el premio.

“Solo quiero agradecer a mi papá, primero que todo, a mi familia y a la familia de Foo Fighters y mis mejores amigos. Gracias a todos los que me apoyaron para que pudiéramos hacer ese increíble show en el nombre de mi papá”, dijo el joven.

A performance that deeply touched the drumming community & beyond. 🦅

Listen to Shane Hawkins’ acceptance speech for «Performance Of The Year» at the #DrumeoAwards.❤️

Thanks for your courage & passion in a performance that inspired us all. 🙏🏼#Drumeo #ShaneHawkins #FooFighters pic.twitter.com/Okizg7JkEA

— Drumeo (@drumeo) February 1, 2023