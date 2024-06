La crítica de Dave Grohl, de Foo Fighters, a Taylor Swift; insinúo que no canta en vivo

Archivado en: •

El líder y vocalista de la banda Foo Fighters, Dave Grohl, se volvió tendencia en las últimas horas luego de lanzar una fuerte indirecta y crítica hacia la cantante Taylor Swift, insinuando que ella no canta en vivo durante sus presentaciones.

El polémico hecho tuvo lugar durante el concierto de Foo Fighters en Londres el pasado 15 de junio, cuando Grohl mencionó que su gira, al igual que la de Swift que se desarrollaba simultáneamente en el estadio de Wembley, tenía errores, pero que, a diferencia de la cantante, ellos sí tocaban en vivo.

«Los errores es porque realmente nosotros sí tocamos en vivo», dijo Grohl antes de comenzar a cantar «Statues» en el estadio de Wembley.

Taylor Swift se encontraba cantando a unas cuantas cuadras del escenario de Foo Fighters, como parte de su gira ‘Eras Tour’, cuando Dave Grohl empezó a mencionar a la cantante estadounidense. El vocalista de la banda de rock hizo varias referencias sobre el tour de la artista de pop, insinuando que ella no cantaba en vivo, mientras que él y su banda sí lo hacían.

«Por eso nos gusta llamar a la nuestra la gira de los Errores Tour. Hemos tenido varias eras y también unos cuantos errores. Solo un par. Los errores son porque realmente nosotros sí tocamos en vivo”, mencionó Grohl a modo de indirecta.

Luego de las declaraciones de Dave Grohl, que causaron furia entre los fanáticos de Taylor Swift, en redes sociales, empezó a circular un video de unas palabras que dijo la cantante de pop durante uno de sus conciertos y que muchos afirmaron que serían la respuesta al líder de Foo Fighters.

«Cada uno de los miembros de mi banda, cada uno de nuestro equipo, mi banda va a tocar en vivo para ustedes durante tres horas«, mencionó Taylor Swift.

