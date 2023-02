¿Quién será el nuevo baterista de Foo Fighters? Así están las apuestas

Archivado en: • •

La muerte de Taylor Hawkins en marzo del 2022 fue una de las tragedias más cercanas de rock. El futuro de la banda no estaba claro para muchos de los fanáticos, pero ya confirmaron que van a continuar tocando.

La banda anunció que van a retomar sus shows y que se presentarán el 26 de mayo en el festival Boston Calling. Además, estarán también en este lado del continente, más específicamente, en Brasil, en el festival The Town en São Paulo, el 9 de septiembre.

Pero, aún no se sabe quién será la persona que acompañará a Dave Grohl en la batería durante las próximas presentaciones. Por eso, aquí le decimos quiénes podrían ser lo opcionados y finalmente elegidos.

Todo esto basándonos en los bateristas que vimos en los conciertos tributo a Taylor Hawkins y también a artistas que podrían sonar.

Descartados

Iniciamos descartando a algunos de los bateristas que tocaron con la banda. Primero que todo, Steward Copeland, baterista de The Police. Nuestro segundo descartado es Travis Barker, la razón es más que obvia, pues Blink-182 anunció su regreso y gira mundial.

Uno de los favoritos de los conciertos fue Shane, el hijo de Taylor Hawkins, quien acompañó a la banda para tocar ‘My Hero’. Este fue uno de los momentos más aclamados por el público y lo pidieron para que reemplace a su padre. Sin embargo, aún está muy joven y no creemos que sea el elegido como nuevo baterista de los Foo.

Otro baterista que descartamos y vimos en los conciertos tributo es Brad Wilk, quien toca en Rage Against Machine. Otro artista es Jon Theodor, de Queens of the Stone Age, pero ellos también anunciaron gira.

Otra opción podría ser Omar Hakim, pero él, quien ha tocado con Sting, Madonna y Daft Punk, pero sus pasiones se encaminan más por el jazz, por eso se podría descartar.

Josh Freese

Esto lleva a los favoritos para reemplazar a Taylor Hawkins, el primero de ellos es Josh Freese, quien ha acompañado en giras a Perfect Circle y los Guns N’ Roses.

Rufus Tyger Taylor

El hijo de Roger Taylor, baterista de Queen, era un gran amigo de Taylor Hawkins y tiene un gran parecido físico con él. El artista encaja muy bien con los sonidos de Foo Figthers.

Usted, ¿quién cree que será el próximo baterista?