Los fanáticos del rock son capaces de cualquier cosa con el fin de llamar la atención de sus bandas favoritas, como ocurrió hace algunos meses en Bogotá con The Rolling Stones, este también es el caso de ‘Foo Peruvians Heroes’, el club de fans de los Foo Fighters en Perú, quienes haciendo homenaje a los instrumentos típicos de su cultura interpretaron una de las canciones más reconocidas de la banda.

Este grupo de fanáticos se reunió y con instrumentos autóctonos del país como quenas, flautas, charango y cajón e interpretaron una versión de ‘My Hero’, que ha sido interpretada en múltiples oportunidades por otros artistas y grupos.

Por qué grabaron la canción de Foo Fighters

Con esta interpretación los cientos de fanáticos peruanos que participaron en el video buscan llamar la atención de la agrupación para que realice un concierto en el país. Nunca durante toda su carrera y las diferentes oportunidades en las que ha visitado América del Sur la banda ha visitado Perú.

Uno de los organizadores del evento contó en entrevista con el medio Infobae Perú cuál fue la inspiración para realizar esta interpretación de la canción. Aseguró que la idea nació a partir de un evento realizado en la ciudad italiana de Cesena en 2015, donde los fanáticos de la banda realizaron su propia versión de ‘Learn to fly’.

Debido a esto, los Foo Fighters escogieron a esta pequeña ciudad como una parada en su gira europea, de ahí la idea para llamar la atención de la banda para que visite por primera vez su país, aprovechando también el lanzamiento de ‘But Here We Are’ su más reciente álbum.

El 14 de enero, fecha en la que cumple años Dave Grohl, en las redes sociales de la comunidad fue publicado el video. Desde ese momento no ha dejado de sumar reproducciones, likes y comentarios. Tan solo en YouTube acumula más de 28 mil visualizaciones y más de 700 reacciones.

La comunidad compartió el video con un mensaje: “Queridos Dave Grohl y Foo Fighters, desde Perú les enviamos un abrazo lleno de admiración y gratitud. Nuestra comunidad de fans peruanos se unió para crear un video especial utilizando nuestros queridos instrumentos para interpretar su canción. We are waiting here for you”.

Las reacciones que generó el video

De acuerdo con las redes sociales de los ‘Foo Peruvians Heroes’, el video ha generado distintas reacciones, una de ellas fue del proyecto musical The Rockin’1000, que a través de las historias de Instagram comentaron: ‘Queridos Foo, vayan a Perú. Qué inmersión en el corazón de nuestros recuerdos. La mejor de las suertes para nuestros amigos peruanos’.

Por su parte, Fabio Zaffagnini, fundador de The Rockin’1000, también aprovechó el video para dejarle un mensaje a los fanáticos peruanos: “Estos amigos están invitando a Foo Fighters a que se presenten en Perú. ¡Espero de todo corazón que tengáis el mismo éxito que nosotros hemos tenido! ¡Fuerza Perú!”

