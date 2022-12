Archivado en: •

10 años de carrera, un show que estuvo más que a la altura y todo lo que se viene para el Diamante Eléctrico. Desde que la banda anunció que iban a festejar su trayectoria en Bogotá, todos los fanáticos sabían que se venía algo grande.

Juan Galeano y Daniel Álvarez planearon un show que en osos sus fanáticos iban a recordar. Si se trataba del Diamante, todos sabían que lo que iba a sobrar era calidad.

Lo que muchos fanáticos no sabían es que Juan Galeano hasta hace dos días no tenía voz. Al artista le dio gripa y le afectó la garganta, sin embargo, a medida que el show avanzaba, el cantante recuperó su voz y no peló una nota.

Diamante Eléctrico salió a las 9:30 al escenario y se inició a escuchar el “Dom dom dom”, cuando la multitud enloqueció.

La banda inició con una de sus más recientes canciones, ‘Daniboy’, que tiene un sentimiento particular para los dos artistas. Pues, recordemos que fue escrita para su amigo Daniel, quien falleció.

Inclusive, al borde de las lágrimas y conteniendo el llanto, al finalizar la canción, Juan dijo que ese concierto estaba dedicado para él.

La banda hizo un recorrido por canciones de todos sus álbumes. Con canciones como ‘Revolver’, ‘Días Raros’, ‘Los Chicos Sí Lloran’ y ‘Las Horas’.

Llegó el momento y presentaron al primer invitado de la noche. Vicente García salió al escenario y cantaron ‘Solo Tú, Dueles’.

La noche continuó y Juan Galeano iba diciendo, a medida que avanzaban las canciones que, el público lo estaba rejuveneciendo y le estaba volviendo la voz. Además, si hubo algo que se destacó en la noche, fue la guitarra y todo el talento de Daniel Álvarez.

Diamante le dio la bienvenida a su segundo invitado de la noche, Mateo, de Conociendo Rusia, llegó al escenario para cantar su colaboración ‘Persona Favorita’.

Luego de eso, el siguiente invitado fue Daniel Álvarez y cantaron ‘A Veces’. Diamante interpretó por primera vez ‘Mlqmhh’, siguieron con ‘Rotos’, ‘Gobiérname’ y con ‘Oro’ finalizaron.

Antes los cantos del público, Diamante Eléctrico volvió al escenario a hacer el encore y a interpretar unas de las canciones más esperadas.

La banda no podía irse sin tocar ‘Amalia’ y ‘Cuando Quieras Llegar’. Además, lo que es tradición no puede faltar en su casa, Juan se bajó del escenario y les dio trago a algunos fanáticos que estaban en primera fila.

Luego de eso, se subió a interpretar la canción que no podía faltar. Diamante tenía que cantar ‘Suéltame, Bogotá’ y así termino una gran noche de velitas.

Con esta presentación, Diamante Eléctrico una vez más demostró que están para grandes cosas. La música y la pulcritud en todas las notas logró conectar a todos sus fanáticos. Además, la cercanía que los dos artistas mostraron con todo su público hizo que toda la noche los fanáticos no pararan de corear las canciones del show que tanto estaban esperando.