¿Quién sería el próximo capitán de la Selección? Lorenzo habló tras salida de James Rodríguez

El fútbolista antioqueño James Rodríguez confirmó su retiro de la Selección Colombia en la última semana. Casi al tiempo, se empezó a especular sobre quién tiene el suficiente nivel dentro de la ‘Tricolor’ para ocupar su puesto y llevar la batuta de ahora en adelante.

El nuevo jugador de Atlético Nacional dio a conocer su salida del combinado el pasado martes 15 de septiembre. Mediante un video, agradeció a la hinchada por tanto apoyo durante los últimos años y avisó que es momento de dar un paso al costado para permitir que una nueva generación tome las riendas.

Le puede interesar: ¿Cuántos años tiene James Rodríguez? Esta es la edad en la que el astro se despide de la Selección

Cabe destacar que, James empezó la capitania en el año 2014. En ese entonces, se alternaba la banda con Radamel Falcao García. No obstante, luego de la salida del ‘Tigre’ de la Selección, Rodríguez quedó al frente durante más de una decada.

Recientemente, el exjugador del Real Madrid fue muy criticado por su desempeño durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde la selección fue tristemente eliminada en octavos de final frente a Suiza. Él fue uno de los principales acusados del resultado de la escuadra nacional durante la cita orbital. Esta habría sido una de las razones principales por las que el ’10’ declinó de la Selección.

Necesita saber: James Rodríguez se retira de la Selección Colombia: el ’10’ dice adiós a la ‘tricolor’

¿Quién sería el nuevo capitán de la Selección Colombia?

Con el retiro del mediocampista de 35 años, el panorama de la Selección Colombia cambia por completo y empieza la busqueda de nuevos lideres para la renovación del equipo. Néstor Lorenzo tiene una enorme responsabilidad para darle continuidad a su proyecto deportivo pensando en las dos citas más importantes: Copa América 2028 y la Copa Mundial de la FIFA 2030.

El primero que aparecía en la lista de sucesión era Juan Fernando Quintero. Sin embargo, poco antes de la salida confirmada del ’10’, Quintero ya había anunciado su retiro de la ‘Tricolor’. Así las cosas, los ojos están puestos sobre dos jugadores: Luis Dïaz y Dávinson Sánchez.

No se pierda: Carlos Antonio Vélez arremete contra James Rodríguez tras su adiós a la Selección Colombia: “Tanto show”

Por un lado, el guajiro es uno de los jugadores colombianos más importantes en el exterior. No obstante, su actuación post mundial no está siendo la mejor con el equipo bavaro. Por el otro lado aparece el defensor central de 30 años, quien ha mantenido un perfil alejado de las polémicas, cuenta con más de 10 años al interior de la Selección y ha sumado en múltiples ocasiones al liderazgo del combinado nacional.

¿Qué dijo Néstor Lorenzo tras la salida de James Rodríguez?

De acuerdo con las palabras de Lorenzo durante la rueda de prensa que presentó a los convocados para los amistosos de septiembre, él solo se dedicó a escuchar las necesidades de James y apoyó su decisión.

“No intervine en la decisión, lo escuché y respeté los tiempos. Yo lo sabía desde el partido con Suiza, respete el tiempo que el decidió de cómo y cuándo anunciarlo. James le ha dado muchísimo a la Selección, fue un estandarte de nuestro proceso, hay que agradecerle todo lo que hizo por la camiseta y esperar que esa camiseta siga brillando”, indicó