Esta es la lista convocados de Nestor Lorenzo para los amistosos de la Selección Colombia

La Selección Colombia se prepara para iniciar un nuevo ciclo de preparación de cara a las eliminatorias de la Copa Mundial de la FIFA 2030. Previo a eso, la selección dirigida por el técnico argentino Néstor Lorenzo deberá disputar unos encuentros amistosos durante septiembre y octubre.

La convocatoria de 26 futbolistas refleja el proceso de transición que pretende desarrollar Lorenzo tras la salida de jugadores clave como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero. El combinado nacional jugará contra México el 26 de septiembre, Paraguay el 2 de octubre en Nueva Jersey y Perú el 6 de octubre en Miami.

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La lista incluye varias novedades y nombres que atraviesan momentos importantes en sus clubes. Jhon Lucumí aparece tras su llegada a Juventus, mientras Davinson Sánchez continúa como referente desde Galatasaray.

Gustavo Puerta, destacado durante el Mundial, afrontará esta etapa como jugador de Olympiacos, y Jhon Arias llega como una de las figuras de Palmeiras. En ofensiva, Luis Suárez buscará consolidar su rendimiento con Sporting Lisboa.

Lorenzo explicó la necesidad de modificar progresivamente la nómina. “En principio, cada microciclo que es una continuación del proceso hay transición y recambio que creemos necesaria y por eso hemos decidió darle descanso a muchos deportistas que hacen parte de la Selección, pero que están viviendo ciertas situaciones en sus equipos”.

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Los convocados de la Selección Colombia

Porteros: Aldair Quintana, Álvaro Montero y Kevin Mier.

Defensas: Álvaro Angulo, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Edier Ocampo, Jhon Lucumí, Kevin Andrade, Roger Caicedo y Samuel Velásquez.

Volantes: Daniel Arcila, Gustavo Puerta, Jaminton Campaz, Jhon Arias, Jhon Solís, Juan Manuel Rengifo, Kevin Castaño, Matías Orozco, Richard Ríos y Yaser Asprilla.

Delanteros: Carlos Gómez, Juan Camilo Durán, Kevin Viveros, Luis Suárez y Óscar Perea.

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La nueva era de la Selección Colombia sin Juanfer ni James

El nuevo proceso también estará marcado por la salida de dos referentes. James Rodríguez anunció su retiro después de 15 años con el combinado nacional y tras participar en procesos de clasificación mundialista.

“Vestir esta camiseta fue un sueño, pero también una responsabilidad enorme. Cada vez que entré a una cancha, entendí que no jugaba solamente por mí.Jugaba por mi familia, compañeros, miles de colombianos que soñaban con todos nosotros”, indicó James en su video de despedida.

Juan Fernando Quintero también confirmó el cierre de su etapa internacional. “Soy una persona que piensa mucho en colectivo, veo el sufrimiento de mis amigos y bueno, hay momentos que uno dice que es bueno salir y dar la oportunidad para que otro llegue”, afirmó el mediocampista de Independiente Medellín.

Con estas salidas y la incorporación de nuevos nombres, Luis Díaz y Jhon Arias asumirán un papel central como referentes futbolísticos de la Selección Colombia durante el comienzo del nuevo ciclo.