James Rodríguez es nuevo jugador de Atlético Nacional: el ‘10’ regresa al fútbol colombiano

James Rodriguez es nuevo jugador de Atlético Nacional. El capitán de la Selección Colombia regresa al país después de casi dos décadas jugando en el exterior para vestir la camiseta del conjunto verdolaga durante el semestre 2026 – 2.

La noticia fue confirmada este 10 de septiembre a través de la cuenta de Instagram del club, luego de varias horas de especulaciones que relacionaban al medioacmpista colombiano con el conjunto paisa. Finalmente Atlético Nacional llegó a un acuerdo con el fútbolista y concretó uno de los fichajes más importantes de los últimos años en el FPC. Cabe destacar que, David Ospina, otra de las figuras de ‘la Sele’ hizo parte del club verdolaga hasta el semestre 2026 – 1.

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James, quien se encontraba como agente libre tras finalizar su etapa en Minnesota United de la MLS, también había recibido propuestas del fútbol internacional. Sin embargo, el colombiano decidió regresar a su país e incorporarse al proyecto deportivo de Nacional.

La llegada del ‘10’ de la Selección Colombia representa un acontecimiento histórico para la institución y promete generar una enorme expectativa entre sus seguidores, que ahora esperan conocer los detalles de su presentación oficial en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín.

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James tendrá una relación contractual con el club este semestre, después de ese tiempo se evaluarán las opciones para una posible renovación. De momento, se desconocen más detalles alrededor de su contrato

James vuelve a Colombia después de casi 20 años

James Rodríguez debutó profesionalmente con Envigado en 2006. Dos años después dio el salto al fútbol internacional con Banfield de Argentina y comenzó una carrera que lo llevó por clubes como Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, Al-Rayyan, Olympiacos, São Paulo y Minnesota United.

Ahora, después de casi 20 años fuera del país, el ‘10’ regresa para afrontar un nuevo capítulo de su carrera con Atlético Nacional.

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