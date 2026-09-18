Se complica el debut de Juan Guillermo Cuadrado con Millonarios: esta es la sanción que debe cumplir

Juan Guillermo Cuadrado quedó fuera de la convocatoria para el partido de este sábado entre Millonarios y Boyacá Chicó, programado para las 2:00 P. M. El principal problema que enfrenta el nuevo fichaje del club embajador es una suspensión por una expulsión que le impide jugar dos fechas en el FPC.

Por su parte, Millonarios había presentado un recurso ante el Comité Disciplanario de la Dimayor para solicitar la modificación dicha sanción. No obstante, el máximo organismo rector del Fútbol Profesional Colombiano no ha dado una respuesta oportuna, impidiendo que Cuadrado debute frente a Boyacá Chicó.

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¿Cuadrado no sabía que había sido expulsado durante su última fecha en Italia?

El reconocido futbolista explicó que ni siquiera tenía en su recuerdo la expulsión que sucedió hace un año atrás y que hoy tiene consecuencias para el club ‘albiazul’. Según explicó el exjugador de la Selección Colombia durante su presentación oficial con el club es una “mala noticia” que ni él mismo sabía.

“Tengo una mala noticia, ni yo sabía. Yo fui expulsado en la Copa Italia y fue roja directa; voy a tener que esperar dos fechas. Pero todo ayuda para bien y esas semanas esperamos ponernos a punto, y con la ayuda de Dios llegar en la mejor forma y aportar al equipo”, informó Cuadrado.

Tan pronto como se conoció la noticia, Millonarios se puso en contacto con la Dimayor para intentar arreglar las cosas y pedir una modificación. La idea es que la sanción fuera efectiva en la Copa Betplay y no en la liga. No obstante, no obtuvo respuesta de manera oportuna.

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El periodista Julián Capera informó a través de su cuenta de X que: “Millonarios no ha recibido respuesta del Comité Disciplinario de Dimayor sobre el caso Juan Guillermo Cuadrado y no cuenta con él para el partido vs. Chicó”, apuntó el periodista Julián Capera. “A pesar de haber sido anunciado la semana anterior, su inscripción quedó oficializada después del partido ante Cúcuta Deportivo. Por lo tanto, ese partido no cuenta en las fechas que deba pagar por su expulsión en Copa Italia”.

🚨 Millonarios no ha recibido respuesta del Comité Disciplinario de Dimayor sobre el caso Juan Guillermo Cuadrado y no cuenta con él para el partido vs. Chicó. A pesar de haber sido anunciado la semana anterior, su inscripción quedó oficializada después del partido ante Cucutá Deportivo. Por lo tanto, ese partido no cuenta en las fechas que deba pagar por su expulsión en Copa Italia. — Julián Capera (@JulianCaperaB) September 18, 2026

¿Cuándo debutaría Cuadrado con Millonarios?

Así las cosas y ante la imposibilidad de jugar, Juan Guillermo Cuadrado tendrá que ver el partido ante Boyacá Chico en los palcos del Estadio El Campín. No obstante, será presentado de manera oficial ante la hinchada, así que solo estará presente en el campo de juego durante el acto protocolarío.

Una vez pagada la primera fecha de sanción frente a los ajedrezados, queda en duda si la Dimayor admite el recurso y permite que Juan Guillermo esté disponible frente a Atlético Nacional, que es la siguiente fecha que tiene enfrentar el club embajador.

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