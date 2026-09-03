Juan Fernando Quintero se retira de la Selección Colombia: el jugador reveló el motivo de su salida

Juan Fernando Quintero es uno de los jugadores más destacados en la historia del fútbol colombiano. Este mediocampista ha enamorado a miles de fanáticos, gracias a su calidad demostrada desde la mitad de la cancha.

Gracias a su paso por equipos del FPC, y también de nivel internacional, ‘Juanfer’ se ha ganado el cariño de varias fanaticadas deportivas. No obstante, uno de los combinados donde más ha brillado desde la cancha es en la Selección Colombia.

Aunque durante gran parte de su trayectoria, ‘Juanfer’ fue un revulsivo desde la banca para la ‘tricolor’, los hinchas del combinado nacional siempre han reconocido su talento y cariño.

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De hecho, este apoyo quedó demostrado el pasado 2 de septiembre, luego de que el mismo ‘Juanfer’ revelara que ha tomado la decisión de retirarse de la ‘tricolor’.

Juan Fernando Quintero se retira de la Selección Colombia

Este 2026 la Selección Colombia vivió una de las eliminaciones más dolorosas de su historia. La ‘tricolor’ disputó la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde logró alcanzar la fase de los octavos de final.

Allí el equipo dirigido por Néstor Lorenzo se midió a Suiza, un duro equipo que impuso resistencia y eliminó a la ‘tricolor’ por tanda de penales.

Esto decepcionó a muchos fanáticos, y también marcó el fin de ciclo para muchos jugadores que ya tienen una edad elevada para próximas competiciones.

Aun así, uno de los que generaba dudas era Juan Fernando Quintero. Aunque este jugador ya está en la fase final de su carrera, el jugador ha demostrado de sobra que tiene talento para mantenerse en cancha.

A pesar de esto, el propio ‘Juanfer’ dejó atrás esta incertidumbre, y reveló por si mismo que se aleja del entorno de la ‘tricolor’.

En una entrevista con Win Sports, Quintero confesó esta decisión y dio a conocer que la eliminación ante Suiza jugó un papel clave en esta postura.

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“Yo dije que me hacía a un costado porque pues sentía como que ya había llegado mi momento, yo personalmente me sentía así después de la frustración del Mundial, y así se lo manifesté al cuerpo técnico y a mis compañeros” explicó.

El jugador aseguró que la frustración ante esta eliminación fue fuerte, y pasó varias noches sin dormir, por lo que considera que este momento es bueno para salir y que lleguen nuevos nombres.

Quintero también reveló que su relación con Néstor Lorenzo es positiva, por lo que le guarda gran cariño incluso fuera de los campos de juego.