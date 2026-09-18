Catalina Bernal donó su cabello durante la ‘Maratón de El Gallo’; así luce con su nuevo corte

Como ocurre cada año, la ‘Maratón de El Gallo’ de Radioacktiva regresó. En 2026, la edición tiene un ingrediente especial y es que desde El Gallo ‘ponemos los huevos’ por Colombia.

Este año, el objetivo principal de la maratón es conseguir masivamente donaciones para los damnificados tras el fuerte terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto. No obstante, no es la única manera en la que vamos a ayudar.

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Catalina Bernal dona su cabello durante la Maratón de El Gallo

Catalina Bernal, la gallinita que escuchan a diario entre semana de 6:00 a 10:00 de la mañana en Radioacktiva quiso darle un motivo más importante aún a la maratón. Donó su cabello para convertirlo en una peluca que posteriormente será donada a una mujer que perdió su cabello a causa del cáncer de mama y que actualmente está en tratamiento oncológico.

Aunque Catalina estaba nerviosa por el procedimiento, contó que lleva más de dos años cuidando su cabello con el fin de donarlo por una buena causa. Además, dio a conocer los estrictos cuidados a los que se había sometido para poder entregar su cabello en optimas condiciones.

Además, Catalina explicó que esta iniciativa nació desde la importancia que le ha dado a su cabello como mujer y la posibilidad de poder devolverle la seguridad a otra mujer que lo ha perdido a causa de esta enfermedad.

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¿Cómo hacerse el autoexámen para prevenir el cáncer de mama?

Cabe destacar que, cada año se diagnostican cerca de 15.000 nuevo casos de cáncer de mama tanto en mujeres como en hombres. La prevención es una tarea de todos, así que a continuación explicamos cómo debe hacerse el autoexámen. Ante anormalidades consulte a su médico lo más pronto posible.

Con las temas de los tres dedos del medio debe ir palpando la zona de las mamas verificando que no hayan nodulos ni bultos anormales. Es importante tener pleno conocimiento de su cuerpo y poder identificar estas anormalidades manera más sencilla.

Debe hacer varias repticiones en difrentes direcciones para evitar que ninguna zona quede sin ser identificada. Puede hacerlo a través de movimientos circulares en todas las partes de cada seno. También desde la parte externa de los pechos hacia el pezón y finalmente movimientos hacía arriba y hacía abajo en toda el área de los senos.

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También es importante que los cambios que son identificables fácilmente de manera visual también hay que prestarles atención. Si cambia de forma o tamaño, color o textura en la piel o el pezón, aumento en el tamaño o la cantidad de venas son signos de alarma.