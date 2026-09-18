Colombia se alista para su primer partido después del Mundial: Rival, fecha y lugar ¡Prográmese!

La Selección Colombia ya tiene a la vista sus primeros compromisos después de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y comenzará una nueva etapa con Néstor Lorenzo al frente. El combinado nacional afrontará una serie de amistosos que servirán como preparación para el camino hacia las eliminatorias de la Copa Mundial de la FIFA 2030.

Selección Colombia: rival y fecha de su próximo partido

El primer desafío de esta nueva etapa llegará el 26 de septiembre, cuando Colombia se enfrente con México. Posteriormente, el equipo nacional viajará a Estados Unidos para medirse con Paraguay el 2 de octubre en Nueva Jersey y cerrará esta programación ante Perú el 6 de octubre en Miami.

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Los encuentros permitirán al cuerpo técnico observar nuevas alternativas y continuar con los ajustes de una plantilla que atraviesa una etapa de renovación.

Néstor Lorenzo apuesta por una renovación

La convocatoria reúne a 26 futbolistas y evidencia los cambios que Lorenzo pretende introducir de manera gradual. La ausencia de referentes como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero marca una nueva etapa dentro del seleccionado, mientras otros jugadores buscan asumir mayor protagonismo.

Entre las novedades aparece Jhon Lucumí, quien afrontará este ciclo después de su llegada a Juventus. A su lado, Davinson Sánchez mantiene un papel importante como uno de los futbolistas con mayor experiencia, tras su recorrido en Galatasaray.

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Gustavo Puerta también integra esta nueva etapa luego de destacarse durante el Mundial y ahora defender los colores de Olympiacos. Por su parte, Jhon Arias llega como uno de los nombres relevantes de Palmeiras.

Colombia prepara nuevas alternativas para el ataque

En la zona ofensiva, Luis Suárez tendrá la oportunidad de seguir mostrando su evolución con Sporting Lisboa. El delantero forma parte de una convocatoria que busca ampliar las opciones disponibles para Lorenzo de cara a los próximos desafíos internacionales.

El entrenador argentino explicó que la renovación responde a una planificación progresiva y a las circunstancias que atraviesan varios integrantes del plantel en sus respectivos clubes.

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“En principio, cada microciclo que es una continuación del proceso hay transición y recambio que creemos necesaria y por eso hemos decidió darle descanso a muchos deportistas que hacen parte de la Selección, pero que están viviendo ciertas situaciones en sus equipos”.

Así, el primer partido de Colombia después del Mundial será contra México el 26 de septiembre, antes de los compromisos frente a Paraguay y Perú en territorio estadounidense.