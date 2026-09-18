Esto vale el Xbox Series S en Colombia ¿Es más barato comprarlo en línea o en almacén?: Comparamos

La Xbox Series S es, sin lugar a dudas, una de las consolas más innovadoras del momento, y de la industria de los videojuegos. Este producto de la reconocida franquicia ‘gamer’ de Microsoft destaca por ser parte de la gama media.

El brillo de esta consola de videojuegos es notable, sobre todo por la forma en que posee un precio menor a la Xbox Series X, pero aun así permite disfrutar de videojuegos de alta gama.

Más noticias: Los 3 videojuegos más esperados del 2026: PC, PS5, Xbox One y más consolas que los disfrutarán

De hecho, uno de los videojuegos más esperados de este 2026, el GTA VI, podrá disfrutarse en esta consola. Si usted está atento a esta oportunidad, y quiere disfrutar de esta consola a un módico precio, aquí le contamos cual es su valor, y la opción más barata para adquirirla entre almacen u online.

Esto vale el Xbox Series S en Colombia

Desde su anuncio, los amantes de Xbox han quedado sorprendidos con la Series S. Esta franquicia sorprendía al mundo al presentar una consola que salía al mismo tiempo en 2 versiones.

La salida de la Series X, por supuesto, sorprendía por contar con toda la tecnología de último modelo que requería el ‘gaming’ actual.

Sin embargo, la Series S presentaba una alternativa de rendimiento sumamente aceptable, a un precio menor, sin necesidad de llegar a la generación antigua de consolas.

Ante esto, miles de fanáticos han disfrutado de esta consola de precio medio, con la posibilidad de jugar videojuegos de nuevo lanzamiento.

De hecho, una de las opciones más esperadas es la de poder jugar Grand Theft Auto VI, con una consola que tiene un menor precio al de una PlayStation 5, o al de la propia Xbox Series X.

En Colombia el precio de esta consola puede variar de acuerdo a si la compra en un almacén de cadena, o en línea. Sin embargo su costo está en un promedio de 1.900.000 pesos colombianos.

Más noticias: ¿Qué consolas serán compatibles con GTA 6? Peso en GB aproximado y más del lanzamiento

De manera particular, la opción más barata es adquirirlo en línea, con la posibilidad de ahorrar algunos cientos de pesos.

Esto se debe a que en las plataformas de venta en línea suele existir una mayor cantidad de competencia, por lo que algunos vendedores optan por reducir sus precios.

Aun así, cabe aclarar que en ambas opciones pueden haber varias opciones con descuento, por lo que debe estar atento a todas las formas de venta para esta consola en modelo original.