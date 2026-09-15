James Rodríguez se retira de la Selección Colombia: el ’10’ dice adiós a la ‘tricolor’

James Rodríguez ha sorprendido a cada uno de sus fanáticos este 15 de septiembre. A través de sus redes sociales el astro del fútbol reveló que se despide de la Selección Colombia, luego de una gran cantidad de goles y asistencias con la ‘tricolor’.

El histórico mediocampista reveló que se retira del combinado nacional, luego de una amplia cantidad de momentos en los que representó a Colombia, tanto con la banda de capitán, como con la camiseta número 10.

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En caso de que se haya perdido los detalles del retiro de este histórico mediocampista de la ‘tricolor’, aquí les contamos como fue su despedida.

James Rodríguez se retira de la Selección Colombia

Sin lugar a dudas, James Rodríguez es una de las figuras más grandes en la historia del fútbol en Colombia. Este histórico jugador fue el líder de la ‘tricolor’ por varios años, desde su gran actuación en la Copa Mundial de la FIFA 2014.

Luego de varios años como capitán y líder, el mediocampista se ganó el cariño del público hasta este 15 de septiembre, en el que anuncia el gran final de su paso por la ‘tricolor’.

James publicó un sentido mensaje en sus redes sociales en el que dijo: “Hoy quiero hablarles desde el corazón. Después de muchos años, muchos partidos, muchas alegrías y también momentos duros, siento que llegó el momento de cerrar una de las etapas más importantes de mi vida: mi camino con la Selección Colombia”.

Este adiós ha tomado a todos por sorpresa, ya que esperaban poder ver a Rodríguez con esta camiseta en más ocasiones, luego de la eliminación ante Suiza en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Rodríguez agradeció el apoyo recibido, y asegró que fue un complejo honor defender al país desde la cancha: “Vestir esa camiseta fue un sueño, pero también una responsabilidad enorme. Cada vez que entré a una cancha entendí que no jugaba solamente por mí, jugaba por mi familia, por mis compañeros, por millones de colombianos que soñaban con todos nosotros” dijo James.

Por el momento se desconoce si el ’10’ tendrá un partido de despedida, por lo que los fanáticos estarán a la espera a próximas revelaciones de la Federación Colombiana de Fútbol.