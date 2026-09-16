Carlos Antonio Vélez arremete contra James Rodríguez tras su adiós a la Selección Colombia: “Tanto show”

La salida de James Rodríguez de la Selección Colombia fue confirmada este martes 15 de septiembre, luego de que el capitán anunciara el cierre de su ciclo con la Tricolor. Tras más de una década como uno de los principales referentes del combinado nacional, el mediocampista decidió poner punto final a su trayectoria con Colombia.

James Rodríguez confirma su despedida de Colombia

El anuncio llegó después de varios días de versiones sobre una posible despedida. Antes de que el propio jugador hiciera pública la decisión, el periodista Carlos Antonio Vélez había hablado del tema en su espacio Palabras Mayores, donde cuestionó la expectativa generada alrededor del anuncio.

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“Ahora hablan de despedidas. Que se van a hacer anuncios oficiales de despedida. Yo creo que no hay necesidad de anuncios oficiales. No creo que haya necesidad de tanta parafernalia y tanto show”, dijo.

Finalmente, James confirmó que su etapa con Colombia llegó a su fin. El jugador explicó que, después de años de competencias, triunfos y dificultades, había llegado el momento de cerrar “una de las etapas más importantes” de su vida.

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Carlos Antonio Vélez habló del “club de amigos”

Durante su intervención, Vélez también incluyó en el debate a otros nombres asociados con la generación de James, entre ellos Yerry Mina, Santiago Arias y David Ospina, quienes anteriormente habían terminado su recorrido con la Selección.

“Qué lástima que el club de amigos se vaya a ir sin ganar nada. Después de tanto ruido y después de tanto cuento pues que nos han metido en estos años de la leyenda Pékerman y del sabio Lorenzo”, señaló.

Vélez recordó además que Colombia no conquista la Copa América desde 2001, cuando el equipo dirigido por Francisco Maturana obtuvo el título.

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“Hasta hoy no hemos ganado nada. Lo último que ganamos fue con el señor Maturana, del que se burlan todos los días, y con un grupo de jugadores a los cuales en muchos casos se les minimiza”, afirmó.

"Ahora hablan de despedidas, hablan de anuncios oficiales de despedidas de la Selección; yo no creo que haya tanta parafernalia y tanto show para eso. Qué lastima que el club de amigos se fue sin ganar nada": @velezfutbol #PlanetaFútbol 🪐⚽ pic.twitter.com/LA1Q1jqcXp — Win Sports (@WinSportsTV) September 15, 2026

El debate sobre James y los grandes del fútbol colombiano

Otro punto de sus declaraciones estuvo relacionado con quienes consideran a James el mejor futbolista colombiano de la historia.

“A mí me causa tanto impacto al escuchar que fulano de tal, el mejor jugador colombiano de la historia, y lo dicen unos pipiolos que a duras penas pues han visto 100 partidos de fútbol”, agregó.

En ese contexto, recordó a figuras como Willington Ortiz, Carlos Valderrama, Faustino Asprilla y Freddy Rincón. “¿Ignoran una historia que tiene el fútbol colombiano llena de grandes jugadores?”, preguntó.

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James Rodríguez y su llegada a Atlético Nacional

Vélez igualmente se refirió al impacto del regreso de James al fútbol colombiano y rechazó la expresión “fichaje del siglo”, al recordar la presencia histórica de figuras internacionales como Alfredo Di Stéfano, Pedernera, Omar Oreste Corbatta, José Manuel ‘El Charro’ Moreno, Dragoslav Šekularac y Garrincha.

“Como para estar hablando del fichaje del siglo. Bueno, de pronto de estos últimos 26 años”, afirmó.