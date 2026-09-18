¿Hasta cuándo va la fase de grupos de la UEFA Champions League 2026-2027? Conozca fechas clave

La UEFA Champions League ha sido una de las principales emociones del fútbol de Europa durante este mes de septiembre. Esta icónica competición demostró una notable cantidad de equipos que sueñan con llevarse la corona de la ‘orejona’.

El último campeón de este torneo fue el Paris Saint-Germain, quien logró posicionarse como nuevo líder de Europa tras conquistar este trofeo por segunda vez consecutiva.

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Sin lugar a dudas, esta temporada 2026-2027 promete grandes emociones, y aunque apenas empieza la primera fase, varios clubes anhelan con llegar a la fase de eliminatoria.

¿Hasta cuándo va la fase de grupos de la UEFA Champions League 2026-2027?

La Champions League se vive por todo lo alto. Este torneo ha dejado una larga cantidad de emociones por varios años para los amantes del balompié en el viejo continente.

Este torneo ha destacado al coronar a los mejores equipos de Europa, en un torneo totalmene imperdible para los fanáticos del balompié.

Varios equipos han demostrado su deseo total de convertirse en los campeones de la Liga de Campeones. El gran inicio de la primera fase se dio durante el pasado 8 de septiembre, y se extenderá hasta el próximo 27 de enero.

En esa fecha se jugará la última jornada de este apartado de la fase de liga, antes de que dé el inicio la eliminatoria. Cabe recordar que luego de este todos contra todos clasifican de forma directa los primeros 8 equipos.

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Por otro lado desde el puesto 9 hasta el 24 se medirán en una ronda de Play-Offs antes de llegar a los octavos de final, donde se enfrentarán a los primeros 8 clasificados luego del todo contra todos.

Las fechas claves de cada una de las rondas eliminatorias son las siguientes:

Ronda de Play-Offs – Desde el 16 hasta el 24 de febrero

Octavos de final: Desde el 9 de marzo hasta el 17 de marzo

Cuartos de final: Desde el 6 de abril hasta el 14 de abril

Semifinal: Desde el 27 de abril hasta el 5 de mayo

Final: 5 de junio

Esta gran final será en Madrid, con un partido imperdible en el Estadio Metropolitano, con dos equipos que soñarán en convertirse en el nuevo rey del fútbol de Europa.