¿Falcao y Cuadrado juntos en Millonarios? El mensaje que ilusiona a la hinchada azul

La presentación de Juan Guillermo Cuadrado como nuevo jugador de Millonarios dejó una de las escenas más comentadas en el FPC Durante la conferencia de prensa del 16 de septiembre, el futbolista antioqueño habló sobre su llegada al conjunto ‘Embajador’ y contó detalles de la conversación que sostuvo con Radamel Falcao García después de concretarse su fichaje.

El encuentro entre dos referentes de la Selección Colombia volvió a despertar la ilusión de los aficionados azules, especialmente por la posibilidad de que ambos compartan equipo en algún momento.

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Juan Guillermo Cuadrado contó qué le dijo Falcao

Cuadrado reveló que Falcao lo contactó para felicitarlo por su incorporación a Millonarios. Sin embargo, ‘El Tigre’ también aprovechó la conversación para hacerle un particular reclamo por llegar al club justo cuando él ya no forma parte de la plantilla.

“Me felicitó, hablé con él y me dijo: ‘Oye, Juancito: ¿Cómo vas a ir en este momento ya que yo no estoy?’”, reveló Cuadrado.

El nuevo jugador azul respondió con una invitación que dejó abierta la posibilidad de compartir camerino en el futuro.

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“Pues, panita todavía tiene la oporutnidad. Preparese, pongáse bien que acá con la ayuda de Dios si lo quiere acá lo esperamo para que juguemos juntos. Vamos a ver. Yo simplemente se la tiré”, indicó Cuadrado.

¿Por qué Falcao no continuó en Millonarios?

El último compromiso de Falcao con Millonarios ocurrió el 26 de mayo de 2026, cuando el equipo cayó 1-2 frente a O’Higgins y quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Después de aquel partido, el delantero habló sobre la posibilidad de continuar en Bogotá y explicó que contaba con el respaldo de su familia para analizar el futuro.

“Pude hablar con mi esposa, tengo el respaldo de la familia. Hay que buscar soluciones, hay que esperar. No quiero llevar a mi familia a recorrer el mundo. Estamos muy a gusto acá“, reveló entonces el delantero samario,

Finalmente, Falcao no logró resolver el asunto relacionado con el impuesto al patrimonio y no continuó con Millonarios durante el segundo semestre de 2026. Cuadrado, en cambio, se convirtió en una de las incorporaciones más relevantes para esta parte del año.

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Millonarios mantiene abierta la puerta para Radamel Falcao

La posibilidad de un regreso del delantero también apareció recientemente en declaraciones de Ariel Michaloutsos, director deportivo del equipo.

“ya está el cupo de 25 jugadores inscritos. Ojalá que en enero tenga todas las ganas“