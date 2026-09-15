¿Cuántos años tiene James Rodríguez? Esta es la edad en la que el astro se despide de la Selección

James Rodríguez sorprendió a toda la escena de la Selección Colombia este 15 de septiembre. El icónico futbolista de la ‘tricolor’ reveló que se despide del combinado nacional, luego de varios años de protagonismo con la camiseta amarilla.

El jugador de Atlético Nacional reveló su gran despedida de la ‘sele’ a través de sus redes sociales. Con un sentido video, James confesó que sentía que era el momento de cerrar esta etapa.

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Esto, por supuesto, ha sorprendido a varios fanáticos, sobre todo por la edad actual de James Rodríguez. En caso de que lo desconozca, aquí le revelamos con cuántos años se despide de la ‘tricolor’ este mediocampista.

¿Cuántos años tiene James Rodríguez?

El apoyo hacia James Rodríguez ha sido incondicional por varios años. A pesar de su actuación irregular durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, los fanáticos siempre han demostrado gran cariño hacia el mediocampista.

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James Rodríguez | Crédito: Getty Images

Varios goles y asistencias de este jugador permitieron que la ‘tricolor’ recibiera una importante cantidad de triunfos a nivel internacional, tanto en Eliminatorias como en torneos.

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A pesar de esto, su trayectoria llega a su fin en la ‘tricolor’. Rodríguez publicó un emotivo video en sus redes sociales con el que se despedía del combinado nacional.

James dijo lo siguiente: “Vestir esa camiseta fue un sueño, pero también una responsabilidad enorme. Cada vez que entré a una cancha entendí que no jugaba solamente por mí, jugaba por mi familia, por mis compañeros, por millones de colombianos que soñaban con todos nosotros”.

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Rodríguez sella su despedida de la Selección Colombia a los 35 años de edad. El jugador empieza el ocaso de su carrera, con una llegada sorpresiva a Atlético Nacional, donde espera cosechar triunfos en el campeonato local.

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Sin lugar a dudas, esta es una de las despedidas más dolorosas para los amantes de la ‘tricolor’ en los últimos años, sobre todo por el rol de líder y capitán de Rodríguez en el combinado nacional.

Por ahora se desconoce si habrá un partido de despedida para este jugador, pero miles de fanáticos anhelan poder despedirse de este astro, y verlo por última vez con esta histórica camiseta amarilla.

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