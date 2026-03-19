Mundial 2026: ¿Qué futbolistas han jugado más de 4 mundiales? Así está el ranking

El Mundial de 2026 está apunto de empezar y la emoción en el mundo del balompié es total. Miles de personas esperan vivir todos los detalles de esta competencia, con varios países que buscarán brillar desde Estados Unidos, México y Canadá.

Una gran cantidad de naciones llegan con la ambición ser protagonistas, aunque así también lo hacen varios jugadores quienes desde la cancha representarán a su bandera.

Para muchos de ellos será la primera vez, aunque otros incluso buscarán convertirse en los máximos participantes en la historia de esta competencia.

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Hasta el momento, el récord está en 5 ediciones disputadas, y por ello, aquí les contamos quienes sostienen esta marca, y las posibilidades que hay de romperla.

¿Qué jugadores han disputado más de 4 mundiales?

Para nadie es un secreto que la Copa del Mundo es la máxima competencia en la historia del fútbol. Este torneo une a pasión y el talento de varias naciones, las cuales buscan alzarse con la máxima corona de este deporte.

En este 2026 volverá a darse una nueva edición de esta competencia, y varias marcas buscarán ser superadas, sobre todo en lo que se refiere a la mayor cantidad de copas disputadas.

Por el momento, el récord de este apartado se define en 5 mundiales, aunque este puede ser superado en esta edición por 3 deportistas de élite.

Los jugadores que sostienen este récord son:

Antonio Carbajal (México): 1950, 1954, 1958, 1962, 1966.

Lothar Matthäus (Alemania): 1982, 1986, 1990, 1994, 1998.

Rafael Márquez (México): 2002, 2006, 2010, 2014, 2018.

Lionel Messi (Argentina): 2006, 2010, 2014, 2018, 2022.

Cristiano Ronaldo (Portugal): 2006, 2010, 2014, 2018, 2022.

Andrés Guardado (México): 2006, 2010, 2014, 2018, 2022.

Guillermo Ochoa (México): 2006, 2010, 2014, 2018, 2022.

¿Jugarán el Mundial de 2026?

Dentro de esta lista, quienes se mantienen en activo son: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Guillermo Ochoa. Aun así, quienes tienen mayor posibilidad de ser convocados a este torneo son los primeros dos. Por el momento, quedará esperar a que los combinados revelen su nómina completa para esta competencia.

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Sin embargo, si de algo no queda duda, es de que este Mundial de 2026 guarda grandes posibilidades de ser un torneo sin precedentes, con notables récords y varios países compitiendo por el trono del fútbol.