Selección Colombia jugaría en Bogotá antes del Mundial 2026: habría rival europeo y esta sería la fecha

La Selección Colombia se prepara con todas sus herramientas para el Mundial de 2026. Esta importante competencia del balompié paralizará a todos sus fanáticos, y el combinado ‘tricolor’ sueña con llevarse la corona.

Durante este inicio de 2026, Colombia empieza a perfilar sus convocados, y de hecho, también cuenta con varios compromisos amistosos que le permitirán cerrar su preparación.

De hecho, recientemente se reveló que la ‘tricolor’ planea un amistoso en Colombia, y que este choque sería en la ciudad de Bogotá. Aquí les contamos cuando se daría este partido e incluso cual sería el rival.

Selección Colombia jugaría en Bogotá antes del Mundial 2026

La emoción por la Selección Colombia en este 2026 es total. El combinado ‘tricolor’ vivirá choques imperdibles en el Mundial, pero antes, llevará a cabo una preparación extensa.

Para ello, Colombia tendrá varios partidos amistosos, e incluso, uno de ellos se llevaría a cabo en la capital del país, meses antes del Mundial de 2026.

Según reveló Pipe Sierra, a través de su canal de Kick, el combinado ‘tricolor’ tendría un choque en Bogotá, y tendría rival europeo.

Este periodista reveló que desde la Federación Colombiana de Fútbol se estarían manejando varios rivales posibles, aunque el principal candidato es el combinado de Rusia.

“En principio la idea es que sea contra una selección que no esté dentro del Mundial, esa es la idea, para el partido amistoso que va a desarrollarse en Bogotá” explicó Sierra.

Aun así, el propio periodista explicó que esto dependerá del estado de la cancha del Estadio Nemesio Camacho El Campín. En caso de que este empeore nuevamente, dicho encuentro se llevaría a cabo en Medellín.

Por el momento no hay una fecha exacta para este partido. Sin embargo, se espera que este encuentro se lleve a cabo en el mes de marzo, antes de viajar al Mundial.

¿Cuándo vuelve a jugar la ‘tricolor’?

Hasta entonces, Néstor Lorenzo y Colombia se enfocarán en los choques del próximo mes de marzo. En dicho mes, la ‘tricolor’ jugará ante Croacia y Francia.

Estos partidos tendrán una amplia variedad de convocados, para así poder perfilar los nombres definitivos para el Mundial de 2026, cuyo inicio se dará a mediados del mes de junio desde México, Estados Unidos y Canadá.