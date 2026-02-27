Netflix reveló el estreno de un documental especial de una selección histórica de fútbol: esta es su fecha de salida

Este 2026 está lleno de fútbol, e incluso podrá ser notado en Netflix. La histórica plataforma de ‘streaming’ reveló el estreno de un documental especial, con el que homenajeará a una legendaria selección de fútbol.

En un año de mundial como lo es este 2026, Netflix lanzará un documental especial, donde se recordará a una selección histórica e imbatible para muchos rivales.

Si es un apasionado del balompié, y no quiere perderse este estreno, aquí les contamos cual selección será la homenajeada, y cuando saldrá el documental.

Netflix estrenará documental especial de Brasil ’70

Sin lugar a dudas, una gran cantidad de selecciones han brillado en la historia del mundo. Varios combinados han enamorado a sus países y al universo del fútbol.

Muchas de ellas incluso se han convertido en imbatibles, y han logrado convertirse en campeones del mundo, y tatuar su nombre de manera mítica en la historia del deporte.

Una de ellas es justamente la Brasil del ’70. Este combinado era mítico, y contó con la presencia de grandes estrellas del balompié, como lo fueron Pelé y Garrincha.

Ambos fueron estrellas de este deporte, y finalmente recibirán homenaje con un documental que estará imperdible. A través de un tráiler, Netflix reveló que destacará a este combinado con un ‘film’ imperdible.

Los amantes del fútbol podrán conocer al detalle como se formó este equipo, con varios actores que tomarán el papel de los jugadores de este seleccionado.

De hecho, el actor encargado de interpretar a Pelé es, nada más y nada menos que, Lucas Agrícola, por lo que varias estrellas tendrán su representación en el documental.

Claramente este anuncio ha enamorado a los amantes del fútbol, por la posibilidad de poder ver al detalle un homenaje imperdible, a la que fue una de las mejores selecciones en la historia del fútbol.

¿Cuándo se estrena?

Si desea disfrutar de este documental, les contamos que el estreno de este ‘film’ ese llevará a cabo el próximo 29 de mayo, a pocos días del inicio del Mundial 2026.

Allí se podrán ver mayores detalles de lo que fue el Mundial del ’70, y por supuesto, un triunfo legendario como el de Brasil frente al mundo del fútbol en un torneo totalmente inolvidable.