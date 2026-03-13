El partido con más penales durante un Mundial de Fútbol: fue un duelo histórico en Qatar

El Mundial de Fútbol está cada vez más cerca de dar inicio, y esta vez les contaremos una nueva anécdota sobre la que es la competición más grande en la historia del balompié a nivel internacional, y en el ámbito de las selecciones.

Varios partidos presentes en la historia de los mundiales han dejado un sinfín de emociones inolvidables para los fanáticos del fútbol.

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Sin embargo, en este caso puntual nos centraremos un hecho sin igual que tuvo lugar en la historia de esta competencia, como lo es el partido con mayor cantidad de penales sancionados.

¿Cuál es el partido con más penales en el Mundial?

Indudablemente, el Mundial de 2022 dejó una gama bastante amplia de momentos inolvidables. Por un lado, Messi pudo conseguir su ansiada Copa del Mundo, mientras que por otro, hubo varios partidos que dejaron hazañas enmarcadas en el recuerdo.

Una de las particularidades que justamente tuvo este mundial, fue el hecho de que contó con el partido mayor cantidad de penales sancionados.

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En esta Copa del Mundo hubo varios penales sancionados durante esta competición. Estos desataron polémica, e incluso desataron teorías sobre el nivel del arbitraje.

Sin embargo, hubo un partido en particular que se llevó la corona en esta categoría. Eso gracias a que contó con 3 penales sancionados durante los 90 minutos.

Esta fue, nada más y nada menos que, la final entre Argentina y Francia, la cual culminó con un resultado de 3-3, y una tanda de penales que le dio el triunfo a la ‘albiceleste’.

El primer penal fue sancionado a favor de Argentina en el minuto 23, el cual fue convertido por Lionel Messi. Mientras que, los otros 2 fueron convertidos por Kylian Mbappé para Francia en los minutos 80 y 118.

Además de esto, el partido también se definió por la tanda de penales. Allí Argentina consiguió un triunfo por 4-2, a partir de un cobro convertido por Gonzalo Montiel.

Por ello, en este partido en su totalidad se cobraron 11 penales, si se cuentan los convertidos, y también los 2 errados en la tanda por parte de los franceses, Kingsley Coman y Aurélien Tchouameni.

Sin dudas, este cotejo quedó para la historia, no solo por coronar a un nuevo campeón del mundo, sino también por ser el partido con más penales en la historia de los Mundiales.