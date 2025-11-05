Así quedaron las camisetas de Argentina, Italia, Brasil y otras de las selecciones que van al Mundial 2026

Se acerca el Mundial de Futbol 2026 que en esta oportunidad se va a desarollar en Estados Unidos, Canadá y México, en donde importantes selecciones podrán demostrar porque son merecededores del importante titulo. Por eso, en la mañana de este miércoles cinco de noviembre del 2025, se dieron a conocer las camisetas oficiales de algunos de los equipos que van a participar en este evento.

Esta sería la colección oficial de la temporada 2026 que en esta oportunidad decidió llevar el eslogan “El lanzamiento que no necesita presentación”. Por eso, se dieron a conocer por medio de redes sociales los 22 nuevos diseños de las selecciones, en donde muchas lograron robarse todas las miradas con un diseño llamativo que impresionó a todos los seguidores del futbol.

Estas son las camisetas oficiales del Mundial 2026 de Argentina, Brasil, Italia y otros equipos

En esta oportunidad, serán en total 48 selecciones las que van a participar en este torneo, de las cuales 22 van a portar la camiseta de su equipo en el diseño exclusivo de Adidas. Por lo que en este caso, decidieron no solo mostrar los colores iconicos de cada país, sino también agregar otros factores que los identifican como grupo.

En esta oportunidad, Alemania, España, Argentina, Italia, Bélgica, Chile, Colombia, México, Japón, Suecia, Escocia, Hungría, Arabia Saudita, Argelia, Catar, Irán Perú, Venezuela, Ucranía, Gales, Irlanda del Norte y Costa Rica serán los equipos que van a estrenar camiseta. Hay varios diseños que llevan simbolos nacionales y referencias a importantes cosas de cada país que sin duda, los identifica.

Una de las camisetas especiales es la de Alemania, que tiene un diseño que fue inspirado en todo lo que fue el uniforme en 1990 cuando llevaban varias franjas geometricas con los colores de la bandera. Al igual que en el caso de Japón, que vuelve al color azul que hace mucho no se veía y hace referencia al origami.

La camiseta de la Selección Colombia también logró destacar en esta oportunidad, pues tiene un diseño inspirado en el realista mágico y se pueden ver algunas siluetas de mariposas amarillas que se roban toda la tención. Italia se vista de azul con una clásica que enamora a todos con una textura tipo marmol y unos detalles en dorado que le dan ese toque especial.