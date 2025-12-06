Confirmadas las fechas, horas y estadios en los que jugará Colombia en el Mundial 2026

la FIFA oficializó su ambicioso calendario para la Copa Mundial de 2026, la selección Colombia ya conoce el camino que deberá recorrer en una edición histórica que se disputará simultáneamente en Estados Unidos, México y Canadá. El anuncio, que tuvo lugar en Washington durante el sorteo de la fase de grupos, confirmó no solo a los rivales de la Tricolor, sino también la distribución de las sedes que marcarán el itinerario de millones de aficionados.

La organización del torneo supuso un desafío logístico sin precedentes. Por primera vez, la máxima cita del fútbol se desplegará en tres países, obligando a la FIFA a diseñar rutas que minimizaran los desplazamientos y garantizaran que los equipos pudieran concentrarse en su rendimiento sin enfrentar trayectos extenuantes. Esta reingeniería territorial también busca que los hinchas vivan la mayor cantidad de encuentros posibles sin verse afectados por el desgaste de cruzar vastas distancias dentro de Norteamérica.

Dentro de este nuevo esquema, Colombia quedó ubicada en una región que favorece la cercanía entre ciudades, lo que facilitará tanto la movilidad del equipo dirigido por Néstor Lorenzo como la de los miles de seguidores que planean acompañarlo.

Calendario de partidos de la Selección Colombia en el Mundial 2026

La FIFA confirmó oficialmente el sábado 6 de diciembre la programación preliminar de los primeros tres partidos que disputará el combinado nacional, ajustándose al formato ampliado que ahora reúne a 48 selecciones distribuidas en 12 grupos.

El estreno de la Tricolor está programado para el miércoles 17 de junio frente a Uzbekistán, selección que tendrá su debut absoluto en una Copa del Mundo. El escenario elegido no podría ser más simbólico: el renovado estadio Azteca, en Ciudad de México, a las 10:00 p. m. hora Colombia, recinto que también será sede del duelo inaugural del certamen. Este primer enfrentamiento marcará el inicio del recorrido colombiano en un torneo donde la ilusión está a la orden del día.

Posteriormente, Colombia se trasladará a Guadalajara, donde el martes 23 de junio enfrentará al ganador del repechaje internacional, nuevamente a las 10:00 p. m. hora Colombia. Será un duelo crucial para encaminar la clasificación. Finalmente, cerrará la fase de grupos ante Portugal el sábado 27 de junio en Miami, a las 7:30 p. m., migrando hacia la costa este en lo que será uno de los encuentros más atractivos de todo el calendario mundialista.

Con rivales confirmados, fechas establecidas y sedes definidas, la expectativa ha comenzado a tomar forma. El Mundial de 2026 promete ser una experiencia sin comparación, y Colombia ya tiene el mapa trazado para vivirla.