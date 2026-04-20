¿Lo sabía? Así fue el récord histórico pero frustrante que logró México entre 1994 y 2018 en el Mundial

El Mundial de Fútbol está cada vez más cerca de comenzar y la emoción de los fanáticos es total. Miles de aficionados sueñan con ver a su país campeón del mundo en esta disciplina, y sueñan con poder conseguirlo en este 2026.

Una vez más grandes selecciones se reunirán para luchar por esta corona, y en este caso, un país latino será una de las sedes, como es el caso de México.

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Para resaltar esta particularidad, les contaremos un histórico récord que llegó a amasar el ‘tri azteca’ en mundiales, pero que tuvo un lado oscuro.

El histórico pero frustrante récord de México en el Mundial

México seimpre ha sido una gran protagonista en la Copa del Mundo. El equipo azteca ha logrado llevar grandes nóminas a esta competencia, con la presencia de jugadores históricos.

Esto siempre le ha permitido hacer papeles resaltantes, aunque con una peculiaridad, nunca logran llegar a una fase avanzada.

‘El Tri’ como se le conoce a esta selección, llegó a formar una cantidad enorme de talentos, con los que logró una racha legendaria desde 1994 hasta 2018.

Luego de su ausencia en el Mundial de 1990, México enlazó desde Estados Unidos 1994 hasta Rusia 2018 una seguidilla de 7 copas en las que siempre superó la fase de grupos.

Esta, por supuesto, es una gran hazaña, sobre todo si se considera que superó a países de la talla de Francia o Alemania para lograrlo.

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Sin embargo, este récord tan histórico tiene un lado oscuro. En cada una de esas ocasiones, México cayó en octavos de final, con una eliminación que siempre se repitió en el cuarto partido.

Los aztecas solo ha conseguido llegar al quinto partido en su historia en 2 ocasiones: 1970 y 1986. Esta racha finalmente se rompió en 2022, pero no porque clasificara a cuartos de final, sino porque cayó en la fase de grupos.

La lista de equipos que eliminaron a México en dichas instancias es la siguiente:

1994: Bulgaria (Octavos de final)

1998: Alemania (Octavos de final)

2002: Estados Unidos (Octavos de final)

2006: Argentina (Octavos de final)

2010: Argentina (Octavos de final)

2014: Países Bajos (Octavos de final)

2018: Brasil (Octavos de final)

2022: Fase de grupos

México confía en lograr llegar al quinto partido en este 2026, aun así, con la particularidad de que en este caso, el Mundial tendrá una ronda más, por lo que para llegar a cuartos de final deberá superar 5 escollos antes.