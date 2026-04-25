Los únicos árbitros colombianos que van al Mundial 2026, según FIFA: Uno estará en el VAR

El Mundial de la FIFA 2026 está muy cerca de comenzar y este torneo continúa por todo lo alto con cada uno de sus preparativos. Varias figuras, seleccionados, e incluso árbitros de gran nivel dirán presente en este certámen.

Colombia, por supuesto, dirá presente. Sin embargo, la ‘Sele’ no será la única representante del país en este torneo que tendrá lugar en México, Estados Unidos y Canadá.

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Varios árbitros de Colombia dirán presente en esta competencia, y aquí les contamos de cuales se trata, y en que áreas van a desempeñarse.

Los árbitros colombianos que dirigirán en el Mundial 2026

Sin lugar a dudas, la preparación para estar en una Copa del Mundo de la FIFA es una de las más largas y arduas del universo del balompié. Cientos de jugadores se preparan para clasificar a sus países en esta competencia.

Justo así también es el caso de los árbitros. Aunque estos jueces deben actuar con imparcialidad, su presencia en estos torneos también elevan su carrera a un nivel mayor.

Tanto en Colombia como en el mundo varios árbitros se esfuerzan por dar buenas actuaciones, con el fin de sorprender a la FIFA y ser llamados al máximo torneo del fútbol.

Para esta edición, hay 3 jueces colombianos que estarán en este torneo, tal y como lo oficializó la FIFA hace algunos meses.

El primero de ellos será Andrés Rojas. Este juez es uno de los más reconocidos en el mundo del balompié, y sus actuaciones le han ganado un lugar en este torneo.

Rojas ha estado presente en varias competencias de gran nivel, como lo es la Copa Libertadores, o las Eliminatorias para esta Copa del Mundo, donde estará presente como árbitro de campo.

En la lista también dice presente Nicolás Gallo. Este árbitro estará como miembro del VAR, en el cual buscará impartir justicias y demostrar una experiencia que ha acumulado por varios años.

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Finalmente, el tercer árbitro que completa la lista es Alexander Guzmán. Este juez será asistente en lo que será su segunda participación en una Copa del Mundo. Guzmán ya había logrado decir presente en 2018, edición en la que dirigió 2 encuentros.

Cabe aclarar que en el caso de Guzmán y Rojas, hacen parte de una lista de suplentes, por lo que no se conocen los partidos que podría dirigir. Para Gallo el caso es diferente, pues en el VAR tendrá un lugar practicamente asegurado en el torneo por la cantidad de jueces que se requieren en esta zona.