¡Ya salió el álbum Panini virtual del Mundial 2026!: Así puede llenarlo GRATIS en PC y celular

El álbum Panini del Mundial de 2026 ha generado una gran cantidad de emociones en las últimas semanas. Como anticipación a este icónico torneo internacional de balompié llegó una de las mayores tradiciones.

Miles de fanáticos en el mundo compraron su versión del álbum Panini, para coleccionar las láminas de todos los jugadores que serán protagonistas de este torneo icónico en el verano.

Así como existe la versión tradicional, también hay una edición virtual de este álbum. Si quiere llenar esta colección de manera gratuita ya puede hacerlo, y aquí les contamos como.

Ya salió el álbum Panini virtual del Mundial 2026

Sin lugar a dudas, el mundo del fútbol se prepara para detenerse ante la llegada del Mundial de 2026. Miles de fanáticos desean ver a las grandes estrellas luchar por la gran corona del balompié, tal y como sucede cada 4 años.

Esta emoción se demuestra con varias tradiciones. Una de ellas es justamente la de llenar el álbum Panini, donde se presentan varias de las estrellas de este torneo.

Más noticias: Álbum Panini se adelanta con posible convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial 2026

Aunque este álbum es icónico, este puede ser un gasto adicional y excesivo, sobre todo por ser el más grande de la historia ante el aumento de clubes.

Sin embargo, si no quiere perderse de la emoción de llenar el álbum, les contamos que puede hacerlo de forma gratuita con su versión virtual.

Panini lanzó su edición web de esta colección, y puede disfrutarlo sin ningún costo. Este álbum cuenta con una opción de internet, y otra de aplicación.

Para ello solo deberá entrar al siguiente link. En la tienda de aplicaciones de su celular también podrá encontrar esta versión en la app de ‘FIFA Digital Collections’, donde solo deberá registrarse para tener un FIFA ID y empezar a llenar.

Este se llenará de forma gratuita con sobres al día, también puede adquirir más paquetes si canjea códigos especiales que serán compartidos por esta marca, y también por Coca-Cola.

De hecho, el primero de ellos es FIFA-2026-PLAY. Con esto podrá encontrar a cada una de sus estrellas con su propia lámina, con el objetivo de poder disfrutar de esta colección, como todo el mundo del fútbol.

Más noticias: El extraño detalle de la lámina de James Rodríguez en álbum Panini del Mundial 2026: ¿Única en el mundo?

Se espera que próximamente se puedan conocer nuevos códigos, para así abrir nuevos sobres que traerán, por supuesto, la emoción del Mundial a todo el planeta.