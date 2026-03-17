¿Irán aun puede jugar el Mundial de 2026? Esta sería la condición de los asiáticos para asistir a la copa

El Mundial 2026 ha presentado grandes novedades durante las últimas semanas. Esta competencia está a muy pocos meses de empezar, pero, aun tiene algunos participantes en duda de cara a lo que será esta fiesta del fútbol.

Varios de ellos aun deben pasar por el repechaje. Aunque, hay una que se ha puesto en duda por cuestiones extradeportivas, como ha sido el caso de Irán.

Debido a conflictos geopolíticos, Irán reveló hace 1 semana que se bajaba de la Copa del Mundo. Sin embargo, su participación aun podría estar en pie, siempre y cuando se cumpla una condición.

¿Irán aun puede jugar el Mundial 2026?

El mundo del fútbol se estremeció durante el pasado 11 de marzo. El Ministro de Deportes de Irán reveló que frente a las afectaciones políticas y sociales que vive este país, optaban por bajarse del Mundial de 2026.

Esto debido a que consideraban que no existían garantías de seguridad, sobre todo a la hora de viajar a Estados Unidos, una de las sedes que tiene esta competición.

Más noticias: ¿Ya no se va? Selección de Irán responde a Trump y lanza duro mensaje sobre el Mundial 2026

El propio Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, aseguró que efectivamente, la mejor opción era que Irán no asistiera a esta competencia.

A pesar de esto, Irán aun estaría en negociaciones para ser parte de esta competencia, siempre y cuando se cumpla una condición especial.

La selección asiática pediría que su sede principal fuera en México, para así evitar tener que viajar a Estados Unidos. Según explicó Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Fútbol, está en estas negociaciones con la FIFA.

🔹مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران:

وقتی ترامپ صراحتأ اعلام کرده است که نمی‌تواند امنیت تیم ملی ایران را تأمین کند، قطعا به آمریکا سفر نمی‌کنیم/در حال مذاکره با فیفا هستیم تا مسابقات ایران در جام جهانی، در کشور مکزیک برگزار شود — Embajada de Irán en México (@IraninMexico) March 16, 2026

Aun así, se desconoce si esto será posible, ya que en caso de avanzar a las próximas rondas, el calendario indicaría que este combinado debería viajar a otras sedes.

Más noticias: ¿Qué selección reemplazará a Irán en el Mundial 2026? Los asiáticos se bajaron de la Copa del Mundo

Por el momento se desconoce lo que decidirá la FIFA, aunque, se espera que todo se despeje en los próximos días.

El calendario de Irán

Hasta ahora se desconoce si Irán será parte de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Aunque el calendario marcharía de la siguiente manera para los iraníes:

Fecha 1: Irán vs Nueva Zelanda – 15 de junio – 8:00 p.m.

Fecha 2: Bélgica vs Irán – 21 de junio – 2:00 p.m.

Fecha 3: Egipto vs Irán – 26 de junio – 10:00 p.m.