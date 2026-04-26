Mundial 2026 cada vez más lejano para los hinchas: precios disparados preocupan

Ir al Mundial 2026 podría convertirse en un lujo para pocos. Los altos costos de las entradas, el transporte y la dificultad para conseguir alojamiento están generando una gran preocupación: miles de hinchas podrían quedarse sin vivir la fiesta del fútbol.

En algunos casos, los precios han alcanzado cifras altísimas: entradas para la final han superado los 10.000 dólares, e incluso mucho más en reventa.

Más noticias: Los únicos árbitros colombianos que van al Mundial 2026, según FIFA: Uno estará en el VAR

La demanda también es brutal: se han registrado cientos de millones de solicitudes para los partidos, lo que hace aún más difícil conseguir un cupo.

Transporte: viajar también será un lujo

Moverse entre ciudades o incluso llegar al estadio será otro dolor de cabeza.

Por ejemplo, trayectos que normalmente costaban cerca de 13 dólares podrían subir hasta 150 dólares ida y vuelta, más de 10 veces su valor habitual.

Además, en algunas sedes:

Habrá limitaciones de parqueaderos

Menos opciones de transporte público

Tarifas especiales por alta demanda

Hoteles: el gran problema silencioso

El alojamiento tampoco se salva.

En varias ciudades sede, los hoteles ya reportan:

Alta ocupación

Precios récord

Disponibilidad muy limitada

Incluso, en algunos casos, los hospedajes están prácticamente agotados meses antes del torneo.

Un Mundial para pocos

La combinación de estos factores está generando una preocupación real:

Aficionados que no pueden costear el viaje

Caída en reservas por precios altos

Riesgo de que el evento sea menos accesible

De hecho, algunos análisis advierten que el costo total (entradas + viaje + hotel) puede ser tan alto que muchos hinchas opten por no asistir.

No te pierdas: El extraño detalle de la lámina de James Rodríguez en álbum Panini del Mundial 2026: ¿Única en el mundo?

El Mundial 2026 será el más grande de la historia, con 48 selecciones y más de 100 partidos pero también podría ser el más caro para el público.