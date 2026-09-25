La Selección Colombia comienza una nueva etapa tras el retiro de James Rodríguez de la escuadra nacional y Néstor Lorenzo ya toma decisiones para reorganizar las piezas del equipo. Entre las principales novedades aparece Jhon Arias, quien de ahora en adelante asumirá la dorsal número 10 y afrontará una responsabilidad que durante más de una década estuvo vinculada al mediocampista paisa.

Jhon Arias será el encargado de utilizar el camiseta con el número 10 en el compromiso de Colombia ante México. La determinación se conoció antes del inicio de la Fecha FIFA de amistosos, programada para comenzar este sábado 26 de septiembre.

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La confirmación surgió luego de que la periodista Marina Granziera tuviera acceso a la planilla oficial con la numeración de los jugadores convocados. Posteriormente, Arias alimentó los rumores con una publicación en redes: compartió una fotografía de su infancia en la que aparece con la camiseta número 10 de la Selección Colombia.

La 10 de Colombia cambia de dueño tras James Rodríguez

Arias dejará temporalmente el número 11 que había utilizado con el combinado nacional para asumir un dorsal cargado de historia. James Rodríguez llevó la 10 desde 2012 y convirtió esa camiseta en uno de los principales símbolos de su etapa con Colombia, especialmente después de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, torneo en el que el equipo alcanzó el cuarto lugar.

La elección también ocurre después de la también salida de Juan Fernando Quintero, otro futbolista identificado con el perfil creativo que tradicionalmente ha acompañado al dorsal. Arias aparece así como una de las alternativas naturales dentro de la renovación que adelanta Lorenzo.

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Dávinson Sánchez, nuevo capitán de Colombia

El cambio no se limita a la camiseta 10. Néstor Lorenzo también definió que Dávinson Sánchez llevará el brazalete de capitán durante esta nueva fase. El defensor, de 30 años, cuenta con una amplia trayectoria internacional y asumirá el liderazgo del grupo en los próximos compromisos.

La decisión, sin embargo, podría variar en futuras convocatorias. Para noviembre, cuando Colombia enfrente a Chile en un doble compromiso, o para los partidos oficiales de marzo, Luis Díaz aparece como otra posibilidad para portar la cinta, debido a su protagonismo internacional y a su actualidad en el Bayern Munich.

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