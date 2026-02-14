Esta es la millonada que ganaría Jhon Arias en Palmeiras: ¿Más que en Europa?

Jhon Arias se ha convertido en uno de los protagonistas del mercado de traspasos en este inicio de 2026. Después de un paso ciertamente fallido por Europa, el colombiano se ha convertido en nuevo jugador del Palmeiras.

Este fichaje ha generado gran controversia, sobre todo luego de que Arias formara parte por varios años del plantel de Fluminense, también en el balompié de Brasil.

Más noticias: Millonarios – Llaneros, Junior – América y más partidos Fecha 7 Liga BetPlay: Calendario completo

No obstante, en este caso nos centraremos en la ganancia económica que tendrá Arias, en lo que es uno de los fichajes más grandes en la historia del fútbol brasileño.

Esta es la millonada que cobraría Jhon Arias en Palmeiras

Jhon Arias ha sido uno de los talentos más destacados de la Selección Colombia en los últimos años. Este atacante ha demostrado de manera incansable su desequilibrio, y su potencia para apuntalar ataques.

Esto le ha permitido brillar en el fútbol de Brasil por varios años, e incluso, llamar la atención del balompié europeo, después de lo que fue su más reciente Mundial de Clubes.

Más noticias: ¿Deja el fútbol? Teófilo Gutiérrez hace su debut en la música con la que sería la nueva canción del carnaval

En medio de dicho certámen, donde Arias fue pieza clave, el Wolverhampton de Inglaterra se fijó en su talento, y desembolsó una importante cifra para hacerse con sus servicios.

Sin embargo, Arias no logró afianzarse sobre la cancha, lo que hizo que finalmente se convirtiera en un activo de mercado para el club, al punto de recibir los intereses de otros equipos.

Uno de ellos fue el Palmeiras de Brasil, quien ofreció una cantidad de 25 millones de euros. Esta cifra le aseguró el fichaje, y convirtió a Arias en uno de los jugadores más caros de la historia del fútbol brasileño.

El colombiano ocupa este puesto por detrás de jugadores como Lucas Paquetá o Vitor Roque. Sin embargo, otro de los atractivos de este fichaje es que muchos han señalado a Arias de ‘traicionero’.

Esto se debe a que el extremo había asegurado que solo jugaría en Brasil con la camiseta del Fluminense. No obstante, este rápido cambio de aires sería hecho con el objetivo de llegar en plena forma para el próximo Mundial de 2026.

Por su parte, Arias también tendrá un salario millonario en Brasil. Se estima que su ganancia será de 2.5 millones de reales al mes.

Esto equivale a 478.000 dólares, y 1.755.618.805 pesos colombianos. Dicha cantidad sobrepasa su salario en Europa, el cual era de aproximadamente 382.000 dólares, según Capology, sitio especializado en el sueldo de futbolistas.