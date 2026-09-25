¿Por qué Atlético Nacional no juega este fin de semana 26 y 27 de septiembre en la Liga BetPlay 2026-II?

Atlético Nacional ha sido uno de los principales protagonistas de la Liga BetPlay 2026-II en la última semana. El equipo ‘verdolaga’ jugó un encuentro imperdible frente a Millonarios durante el pasado 24 de septiembre.

Los antioqueños igualaron a 1 con el equipo de la capital, por lo que sus aspiraciones en la tabla se mantienen en la parte alta, aunque requieren nuevas victorias.

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Sin embargo, Atlético Nacional estará lejos de la acción en la Liga BetPlay durante este fin de semena del 26 al 27 de septiembre, y aquí les contamos la razón.

¿Por qué Atlético Nacional no juega este fin de semana 26 y 27 de septiembre en la Liga BetPlay?

Atlético Nacional ha acaparado una buena cantidad de atención en el público del fútbol colombiano desde la contratación de James Rodríguez. Miles de fanáticos han sintonizado los partidos del equipo ‘verdolaga’ para ver al astro con esta camiseta.

Aun así, el foco deportivo de Atlético Nacional no se ha desviado, aunque tomará una pausa durante este próximo fin de semana. Luego de igualar contra Millonarios, el ‘verdolaga’ parará sus acciones.

El equipo antioqueño no jugará este fin de semana en la liga, ya que afrontará un partido amistoso ante un club de gran recuerdo.

Atlético Nacional se medirá a Chapecoense, 10 años después de la tragedia que golpeó al equipo brasileño tras sufrir un accidente aéreo, mientras estaba en camino a jugar la final de la Copa Sudamericana.

Largo tiempo después ambos equipos volverán a medirse, esta vez en un partido de exhibición que tendrá lugar el próximo 26 de septiembre en el estadio Atanasio Girardot.

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Este encuentro rendirá homenaje a las victimas del accidente, y a su vez volverá a demostrar la gran relación de amistad que se ha formado entre ambos equipos tras el lamentable hecho de 2016.

¿Cuándo jugará de nuevo por liga?

Luego de este amistoso frente a Chapecoense, Atlético Nacional volverá a enfocarse en el campeonato local. El equipo ‘verdolaga’ jugará nuevamente en Liga BetPlay el 30 de septiembre, cuando se mida a Junior de Barranquilla.

Este encuentro será clave, ante un Atlético Nacional que está en necesidad de puntos para llegar a la parte alta de la tabla de un campeonato que está al rojo vivo.