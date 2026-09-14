Revelan el millonario sueldo que tendría James Rodríguez en Atlético Nacional: el mejor pagado en la historia

James Rodríguez ha sido uno de los principales protagonistas en el mundo del Fútbol Profesional Colombiano de las últimas horas. El líder de la Selección Colombia ha regresado a la liga local, luego de varios años en Europa y el resto del mundo.

Este mediocampista aseguró el futuro de su carrera deportiva, al firmar con Atlético Nacional, luego de pasar varios meses sin equipo.

Rodríguez firmó con el ‘verdolaga’ en un rápido giro de eventos, que confirma uno de los fichajes más grandes en la historia de la Liga BetPlay.

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Este traspaso será histórico para el campeonato, y también para el propio club. De hecho, el mediocampista rompería un legendario récord en Colombia, gracias al millonario récord que recibiría.

Revelan el millonario sueldo que tendría James Rodríguez en Atlético Nacional

James Rodríguez ha logrado un furor notable en el mundo del fútbol en Colombia. El astro de la ‘tricolor’ ha sorprendido a todos sus fanáticos con un regreso al FPC que no era esperado por nadie.

El número 10 de Colombia estará con Atlético Nacional, con la ambición de convertirse en campeón del fútbol nacional, y demostrar su peso jerárquico en la cancha.

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Claramente esta será una de las principales motivaciones de James, quien regresa a recibir el cariño del público de Atlético Nacional.

Sin embargo, en la parte económica, James Rodríguez también recibirá un gran incentivo por su rendimiento. De hecho, el astro rompería un histórico récord en el FPC, gracias al contrato que firmó con Atlético Nacional.

Según reveló Pipe Sierra a través de su cuenta de X, James Rodríguez se convertirá en el jugador mejor pagado en la historia del fútbol en Colombia.

El mediocampista recibiría una cifra cercana a los 1.000 millones de pesos, lo que le permitirá alcanzar una cifra histórica para el mundo del fútbol nacional.

🚨 James Rodríguez (35) será el jugador mejor pago en la historia del fútbol colombiano; #AtléticoNacional supera la barrera salarial de Alfredo Morelos para pagarle cerca de 1.000 millones de pesos colombianos al mes. 🟢⚪️🇨🇴 https://t.co/2VAAQaciOz — Pipe Sierra (@PSierraR) September 12, 2026

Por el momento aun no se ha revelado cuando será el gran debut de James Rodríguez con Atlético Nacional. Sin embargo, la expectativa por parte de los hinchas del ‘verdolaga’ es total.